Diretta Fortitudo Bologna Karsiyaka/ Streaming video Dazn: Effe già fuori

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA KARSIYAKA: PARTITA SENZA STORIA…

Fortitudo Bologna Karsiyaka, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno alle ore 20.30 di questa sera, martedì 12 gennaio 2020, si gioca come penultimo impegno nel girone F della Champions League di basket 2020-2021 che vede gli emiliani ormai matematicamente eliminati. C’è poco da girarci attorno: la diretta di Fortitudo Bologna Karsiyaka purtroppo avrà importanza pratica solamente per gli ospiti turchi, mentre per la Effe, che arrivava da una pesante sconfitta a Bilbao, è stata fatale la sconfitta di una settimana fa esatta in Turchia, sempre contro il Pinar Karsiyaka. Più in generale finora in Coppa la Fortitudo ha raccolto quattro sconfitte su altrettante partite disputate e di conseguenza non ci si può nascondere: l’eliminazione è meritata e adesso non resta altro che onorare l’impegno fino alla fine, per uscire almeno a testa alta. Il Pinar Karsiyaka, che finora ha raccolto due vittorie e altrettante sconfitte, non può però fare passi falsi se vuole continuare ad essere protagonista in Champions League.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA KARSIYAKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Fortitudo Bologna Karsiyaka, ma ormai abbiamo imparato che le partite di Champions League sono fornite dalla piattaforma DAZN: si tratterà, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero il canale DAZN1 presente al numero 209 della televisione satellitare, di una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA KARSIYAKA: IL CONTESTO

Partita poco più che amichevole dunque per i padroni di casa, la diretta di Fortitudo Bologna Karsiyaka può comunque dare qualche indicazione interessante – ormai esclusivamente in ottica campionato di Serie A – per la Fortitudo, che deve cercare di chiudere con dignità l’esperienza in Champions League e provare a togliere lo zero dalla casella delle partite vinte, pur tenendo presente che per la squadra di Bologna la priorità va al campionato, che finora ha portato a sua volta poche soddisfazioni. Questa per la Fortitudo è una stagione di grande sofferenza e decisamente sotto le aspettative su ogni fronte: la Champions League si è rivelata troppo dura per la Effe, che ha perso due volte su due contro Bilbao e una volta a testa contro i tedeschi del Brose Bamberg e i turchi. Il match d’andata contro il Karsiyaka era slittato a gennaio a causa del Coronavirus e si è rivelato l’ultima spiaggia. Oggi arriverà almeno uno scatto d’orgoglio?



