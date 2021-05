Diretta Barcellona Atletico Madrid/ Streaming video DAZN: oggi si decide la Liga?

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID: OPERAZIONE SORPASSO!

Barcellona Atletico Madrid, in diretta alle ore 16:15 di sabato 8 maggio presso il Camp Nou, vale per la 35^ giornata della Liga 2020-2021. Il campionato spagnolo potrebbe decidersi questo weekend: domani sera infatti il Real Madrid ospita il Siviglia nell’altra partita della Top 4, e attenzione perché anche gli andalusi sono in piena corsa per il titolo. I Colchoneros comandano con 2 punti sulle due big, e si è rischiato un terzetto al vertice con 74 punti: al 90’ l’Elche ha sbagliato un rigore consentendo a Diego Simeone di restare davanti, ma i punti persi dall’Atletico hanno portato alla grande rimonta.

Andiamo verso un finale della Liga stile 2014, quando i Colchoneros avevano vinto una volata a tre caratterizzata dalle tante occasioni lasciate per strada: ancora una volta il Barcellona, già vincitore della Coppa del Re, rischia di mangiarsi le mani per la clamorosa sconfitta interna contro il Granda con cui ha mancato un sorpasso che sembrava scritto, oltre al ko nel Clasico al termine di una striscia di vittorie. Vedremo quello che succederà nella diretta di Barcellona Atletico Madrid, intanto possiamo valutare le scelte degli allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Atletico Madrid potrebbe essere disponibile su DAZN1, di cui andrà controllata la programmazione: il canale, che trovate al numero 209 del decoder satellitare, è visibile anche agli abbonati Sky da almeno tre anni. In alternativa ovviamente questa partita sarà fruibile soltanto dai clienti della piattaforma DAZN, che potranno installarne l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, per la visione in diretta streaming video, oppure avvalersi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Ronald Koeman approccia Barcellona Atletico Madrid con un 4-2-3-1: davanti a Ter Stegen si piazza sicuramente Piqué, poi uno tra Araujo e Mingueza a fargli compagnia con Dest e Jordi Alba sulle corsie laterali. Già scritta la mediana di riferimento, vale a dire Sergio Busquets che farà coppia con Frenkie De Jong; in caso di 4-3-3 sarebbe arretrato Pedri, che in alternativa giocherà come esterno sulla trequarti al fianco di Griezmann (grande ex che appare rinato) e Ousmane Dembélé. Davanti a tutti Leo Messi, che di fatto non ha un vero e proprio ruolo ma è libero di scorrazzare per il campo. Anche Diego Simeone ha cambiato rispetto al granitico 5-5-2: oggi gioca di fatto con una difesa a tre, e qui potremmo vedere Savic e Felipe con José Gimenez a protezione di Oblak, sarebbe dunque avanzata la posizione di Trippier mentre dall’altra parte ci sarebbe spazio per Ferreira Carrasco. In mezzo al campo Koke e Saul Niguez dovrebbero tornare titolari, senza alcun dubbio; a questo punto può avanzare Marcos Llorente a fare il trequartista con Joao Felix (Angel Correa e Lemar andrebbero in panchina), mentre l’altro grande ex Luis Suarez sarà il riferimento avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Barcellona Atletico Madrid sono a disposizione le quote ufficiali fornite dalla Snai: vediamo cosa dice il bookmaker riguardo l’esito “secco” del match. Il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,80 volte la vostra giocata; per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 4,25 volte la puntata. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 3,70 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



