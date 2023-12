Diretta/ Barcellona Atletico Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (3 dicembre 2023)

DIRETTA BARCELLONA ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è pronto ormai per l’attesissima diretta di Barcellona Atletico Madrid, che naturalmente possiamo presentare mediante le statistiche dei blaugrana e dei Colchoneros in questa edizione della Liga spagnola. Sono numeri in realtà molto simili, ed anzi identici per la voce più significativa, dal momento che entrambe le formazioni vantano 31 punti in classifica, che sono frutto in realtà di cammini leggermente diversi, che però hanno portato agli stessi esiti. Per il Barcellona parliamo di di nove vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti quattordici giornate, con ventisette gol segnati a fronte dei quattordici al passivo che portano a +13 il dato della differenza reti per i catalani.

L’Atletico Madrid in realtà potenzialmente sarebbe davanti perché ha una partita da recuperare, ne ha infatti giocate tredici con un bilancio di dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte, i gol segnati sono trenta e quelli al passivo dodici, per cui la differenza reti è pari a +18 per la squadra della capitale. Adesso tuttavia i numeri contano solo relativamente, perché tutto è pronto per cedere la parola al campo e dare il via all’attesa diretta di Barcellona Atletico Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Barcellona Atletico Madrid sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Barcellona Atletico Madrid arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

BARCELLONA ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Barcellona Atletico Madrid, facciamo un tuffo nella storia più recente di questa partita, prendendo in considerazione gli ultimi dieci incontri ufficiali. Parliamo di nove partite in campionato più una semifinale della Supercoppa di Spagna nel gennaio 2020, disputate dal mese di aprile 2019 in poi: il bilancio è favorevole al Barcellona, che vanta cinque vittorie a fronte di tre successi dell’Atletico Madrid (fra i quali pure la citata semifinale) e un paio di pareggi.

La superiorità del Barcellona tuttavia è emersa solo di recente, infatti adesso abbiamo una striscia aperta di tre vittorie consecutive per i blaugrana, comprese evidentemente entrambe le partite della scorsa edizione della Liga 2022-2023. Infatti, domenica 8 gennaio scorso il Barcellona andò a vincere per 0-1 sul campo dell’Atletico Madrid, che poi ha incassato pure una sconfitta per 2-0 nella partita di ritorno, disputata invece in Catalogna domenica 23 aprile scorso. L’ultima vittoria dei Colchoneros è quindi il 2-0 casalingo di sabato 2 ottobre 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA ATLETICO MADRID: BIG MATCH IN LIGA!

Barcellona Atletico Madrid, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Olímpico di Montjuic di Barcellona, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola. Il Barcellona, reduce dalla vittoria contro il Porto che gli ha garantito il passaggio del turno in Champions League, si presenta all’attuale confronto con un totale di 31 punti, piazzandosi momentaneamente al quarto posto in classifica.

Lo stesso numero di punti, 31, è stato conquistato anche dagli Atlético Madrid, tuttavia, i Colchoneros hanno disputato una partita in meno rispetto ai catalani e vincendo potrebbe piazzare una vera fuga all’inseguimento di Girona e Real Madrid in testa alla classifica. Anche la squadra di Simeone ha ottenuto l’accesso anticipato agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sul Feyenoord e nell’ultima giornata si giocherà il primo posto proprio contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ATLETICO MADRID

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Atletico Madrid, match che andrà in scena all’Estadio Olímpico di Montjuic di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Koundé, Araujo, I. Martinez, Balde; Pedri, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. Risponderà l’Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.

BARCELLONA ATLETICO MADRID LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Atletico Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Liga. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Atletico Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











