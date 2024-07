Calciomercato Lazio news/ Fabiani vuole un terzino: duello con la Fiorentina per Javi Galan (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FABIANI VUOLE RINFORZARE LA DIFESA

Continua il calciomercato Lazio e lo fa dopo aver ufficializzato i primi acquisti in attacco con Noslin e Tchaouna che si uniranno alla squadra già nel ritiro pre stagionale di Auronzo di Cadore dove Marco Baroni terrà i suoi primi allenamenti. I movimenti più importanti e con i tempi più stretti erano quelli da effettuare in attacco dopo la perdita di Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada che ha abbassato la qualità della Lazio portando Fabiani e Lotito a dover intervenire in modo tempestivo. L’ultima stagione, però, ha sottolineato la fragilità della squadra biancoceleste anche in difesa con i difensori centrali – escluso Mario Gila – hanno giocato sotto tono e i quattro terzini non hanno mai dato certezze commettendo anche errori elementari. In questa situazione dovrà operare il calciomercato Lazio con l’obiettivo di portare delle certezze anche per la fase difensiva di Marco Baroni chiamato a misurarsi anche a livello europeo.

Calciomercato Fiorentina News/ Salta Theate, va in Arabia da Pioli. Almqvist è un obiettivo (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SFIDA CON LA FIORENTINA PER JAVI GALAN

Il nome di calciomercato più gettonato per il terzino sinistro in casa Lazio rimane quello dell’ex Hellas Verona Juan Cabal che conosce già il metodo di Marco Baroni e potrebbe essere l’uomo giusto per combinare atletismo e maggiore spinta anche in fase offensiva. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Javi Galan di proprietà dell’Atletico Madrid ma reduce da una stagione in prestito nella Real Sociedad dove non è mai davvero riuscito ad imporsi. Nonostante la Lazio abbia più volte dichiarato la volontà di abbassare l’età media della rosa, il nome di Javi Galan rappresenta quello di un terzino dalle buone capacità e con abilità difensive che però non cancellano la sua carta d’identità che sottolinea come a novembre compirà 30 anni. Su Javi Galan, inoltre, c’è anche la Fiorentina di Raffaele Palladino che sta cercando sicurezze in difesa e potrebbe mettere in discussione anche Biraghi e Parisi provando a virare sullo spagnolo dell’Atletico Madrid.











© RIPRODUZIONE RISERVATA