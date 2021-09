Diretta Barcellona Bayern Monaco/ Streaming video tv: big-match al Camp Nou

DIRETTA BARCELLONA BAYERN MONACO: TEDESCHI FAVORITI!

Barcellona Bayern Monaco, in diretta naturalmente dallo stadio Camp Nou alle ore 21.00 di questa sera, sarà il pezzo forte della prima serata della nuova Champions League 2021-2022, non solamente per quanto riguarda il girone E che chiaramente vede spagnoli e tedeschi nei panni delle due squadre di riferimento, grandi favorite per la qualificazione agli ottavi di finale.

La diretta di Barcellona Bayern Monaco ci offre dunque moltissimi temi suggestivi, come ad esempio il desiderio dei catalani di vendicare il clamoroso 8-2 subito nell’agosto 2020, sulla strada del trionfo del Bayern in quella edizione della Champions League; inoltre sarà la prima uscita del Barcellona in Champions League senza Leo Messi dopo tantissimi anni e sarà certamente una sensazione molto strana per chiunque. Inoltre, ci aspettiamo naturalmente grande calcio da queste due formazioni. Cosa succederà dunque in Barcellona Bayern Monaco?

DIRETTA BARCELLONA BAYERN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Bayern Monaco sarà disponibile su Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport 254. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky attraverso l’applicazione Sky Go, ma il match sarà visibile su abbonamento anche tramite Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BAYERN MONACO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Barcellona Bayern Monaco. Per i padroni di casa di mister Koeman, ecco un modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere in campo i seguenti titolari: Ter Stegen in porta; difesa a quattro con Sergi Roberto, Piqué, Leglet e Jordi Alba da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Busquets, De Jong e Pedri; infine un attacco che ha profondamente cambiato volto con Braithwaite, De Jong e Depay.

La replica del Bayern Monaco del nuovo allenatore Nagelsmann dovrebbe invece prevedere un modulo 4-2-3-1 con Neuer in porta; in difesa da destra a sinistra il quartetto con Pavard, Upamecano, Hernandez e Davies; in mediana la coppia formata da Kimmich e Goretzka; sulla trequarti il terzetto formato da Gnabry, Muller e Sané a sostegno del centravanti Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Barcellona Bayern Monaco in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita. Nonostante il fattore campo, sembrano favoriti i tedeschi perché il segno 2 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di segno 1 per la vittoria del Barcellona e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

