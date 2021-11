DIRETTA BARCELLONA BENFICA/ Video streaming tv: al Camp Nou arbitra Sergei Karasev

DIRETTA BARCELLONA BENFICA: L’ARBITRO

Barcellona Benfica sarà diretta da Sergei Karasev con guardalinee Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Kirill Levnikov sarà il guardalinee. In sala Var troveremo due italiani e cioè Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Karasev è un russo che di professione fa l’avvocato, nato il 12 giugno del 1979 a Mosca. Fischietto lo diventa nel 1995 e dopo anni nelle serie minori arriva a dirigere ad alti livelli nel 2008 quando diventa arbitro nella massima categoria russa. Nel 2010 diventa arbitro internazionale con esordio il 2 settembre del 2011 in Lussemburgo Romania gara terminata col risultato di 0-2.

Si tratta di un fischietto dal cartellino giallo facile basti pensare che ne ha tirati fuori 1680 in 416 partite. Non è però uno di quelli che usa molto le espulsioni. Basti pensare che ha usato il cartellino rosso diretto solo 38 volte e appena 63 per doppio giallo. Preciso e puntuale è uno che sa farsi rispettare in mezzo al campo dove utilizza sempre e comunque al sua personalità per farsi trovare pronto anche quando c’è da dividere situazioni difficili da gestire.

DIRETTA BARCELLONA BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Benfica sarà garantita dalla televisione satellitare: come sempre le partite di Champions League che riguardano le squadre straniere sono un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati Sky, che potranno anche seguire questo match tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

BARCELLONA BENFICA: XAVI VEDE GLI OTTAVI

Barcellona Benfica sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev: alle ore 21:00 di martedì 23 novembre il Camp Nou ospita la partita valida per la 5^ giornata nel gruppo E di Champions League 2021-2022. I blaugrana hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi, nonostante abbiano perso le prime due partite tra cui quella del Da Luz: sfruttando la doppia vittoria contro la Dinamo Kiev volerebbero a +5 sulle Super Aquile, che invece contro gli ucraini hanno pareggiato in maniera sanguinosa il match di andata e in virtù di quel risultato sarebbero eliminati perdendo questa sera, dopo il doppio ko contro il Bayern.

Intanto Xavi ha esordito sulla panchina del Barcellona vincendo il derby di rigore, e dunque ha iniziato con saldo positivo; naturalmente il nuovo allenatore sa bene che il lavoro sarà tanto, ma già prendersi gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo farebbe tornare parecchio sereno sulla Catalogna. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Barcellona Benfica; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BENFICA

Naturalmente Xavi adotta il 4-3-3 per Barcellona Benfica: a oggi potremmo dire che l’unico dubbio riguarda la posizione di esterno sinistro nel tridente, perché il nuovo allenatore ha lanciato il giovane Akhomach (al debutto assoluto) ma questa volta potrebbe affidarsi a Coutinho o Yusuf Demir. Vanno per la conferma Depay e Gavi a completare la linea, poi a centrocampo dovremmo rivedere Nico Gonzalez e Frenkie De Jong ad accompagnare il solito Sergio Busquets, con Riqui Puig che però potrebbe avere più spazio. Mingueza e Jordi Alba saranno i due terzini, con Piqué e Eric Garcia centrali a protezione del portiere Ter Stegen.

Il Benfica di Jorge Jesus gioca con un 3-4-3: in difesa davanti a Vlachodimos dovrebbe mancare Verissimo, dunque André Almeida completa la linea con Otamendi e Vertonghen, poi avremo due esterni che si alzano a centrocampo e saranno Radonjic (o Lazaro) e Grimaldo, pronti ad accompagnare l’azione dei due centrali Gedson Fernandes e Weigl. Nel tridente offensivo le scelte dovrebbero essere scontate, anche se Seferovic è tornato a disposizione: con lo svizzero titolare scalerà sull’esterno Darwin Nunez che toglierà il posto a Everton, altrimenti entrambi saranno in campo dal primo minuto insieme a Rafa Silva, che non dovrebbe essere in discussione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Barcellona Benfica vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,00 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 5,00 volte l’importo investito.



