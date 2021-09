Video/ Benfica Barcellona (3-0) gol e highlights: Nunez sigla una doppietta

Il Benfica asfalta il Barcellona grazie alla doppietta di Nunez e Rafa Silva nella seconda giornata di Champions League. Blaugrana irriconoscibili che restano a quota zero punti nel girone. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Nunez! La sbloccano i portoghesi dopo quattro minuti di gioco. Weigl imbuca per Darwin Nunez, controllo palla e tiro sul primo palo che non lascia scampo a Ter Stegen. Il Barcellona ha iniziato davvero malissimo questo match.

Lazaro prova a servire Nunez, esce tempestivamente Ter Stegen. Pedri dal limite dell’area, la conclusione non trova la porta. Barcellona che sta provando a rialzare la testa ma i blaugrana stanno faticando davvero tanto. Lucas Verissimo ferma per l’ennesima volta Depay. Sfera per Nunez che viene bloccato da Araujo. Nel Barcellona esce Piquè ed entra Gavi, la compagine spagnola si schiera ora con un 4-3-3. Barcellona che non riesce a pungere, la prima frazione tra Benfica e Barcellona termina sull’uno a zero.

SECONDO TEMPO

Otamendi da lontanissimo, blocca Ter Stegen. Weigl per Nunez che entra in area e calcia dopo l’uscita avventata di Ter Stegen, la sfera prende il palo! Siamo intanto giunti all’ora di gioco, Barcellona che non riesce a pungere. Rafa Silva! Raddoppia il Benfica! Yaremchuk scambia con Joao Mario che calcia, salva Ter Stegen, arriva però Rafa Silva che non sbaglia. Sergi Roberto a botta sicura, salva tutto Grimaldo.

Dest tocca la sfera con la mano in area di rigore, il direttore di gara indica il dischetto! Sulla sfera si presenta Nunez che non sbaglia, doppietta per lui! Barcellona che sembra non averne più,per i blaugrana si avvicina una sconfitta molto pesante. I blaugrana sono solo un lontano ricordo della squadra che negli scorsi anni metteva paura a tutti gli avversari. Secondo giallo per Eric Garcia ed espulsione, il Barcellona chiude in dieci uomini. Termina il match, il Benfica piega un Barcellona irriconoscibile che resta a quota zero punti.

