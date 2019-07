Diretta Barcellona Chelsea/ Streaming video e tv: amichevole di lusso a Saitama!

Barcellona Chelsea si gioca alle ore 12:30 italiane di martedì 23 luglio, presso il Saitama Stadium: si tratta di un’amichevole di lusso nel percorso delle due squadre verso la prossima stagione. Ci sono tanti temi all’ordine del giorno: i blaugrana fanno il loro esordio estivo e dopo tanti tentennamenti hanno deciso di confermare Ernesto Valverde, mentre i Blues sono al terzo allenatore in tre anni e, dopo Antonio Conte e Maurizio Sarri, hanno deciso di richiamare Frank Lampard che è una leggenda per questo club. Naturalmente non possiamo aspettarci una partita dai ritmi straordinari e ci saranno anche alcuni giocatori che saranno assenti, ma intanto l’amichevole promette spettacolo e scintille. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Barcellona Chelsea, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più dettagliata quelle che al momento sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Barcellona Chelsea: la partita amichevole non viene trasmessa nel nostro Paese e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque avvalervi delle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare sugli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA

Per Barcellona Chelsea Valverde deve ancora rinunciare a Leo Messi, Luis Suarez e Coutinho, ma gli altri big ci sono: possibile allora una formazione molto vicina a quella che sarà titolare con ter Stegen tra i pali, una difesa con Piqué e Lenglet davanti a lui mentre sulle fasce laterali possono correre Sergi Roberto e Jordi Alba. A centrocampo la grande attesa è tutta per Frenkie De Jong che si piazzerà presumibilmente da mezzala sul centrodestra, con Sergio Busquets come sempre perno centrale e uno tra Alena e Rakitic dall’altra parte; nel tridente offensivo Griezmann appare destinato a giocare come prima punta con Malcom e Ousmane Dembélé da esterni; nel Chelsea potrebbe esserci una squadra simile a quella che ha perso contro il Kawasaki, con Caballero in porta e una difesa con David Luiz e Christensen centrali mentre Azpilicueta e Marcos Alonso correranno sulle fasce. La cerniera centrale potrebbe essere composta da Tiemoué Bakayoko e Drinkwater, con gli esterni offensivi che potrebbero essere Pulisic e Emerson Palmieri a meno che non venga confermato Pedro; davanti giocherà uno tra Giroud e Batshuayi.



