Diretta Barcellona Granada/ Streaming video DAZN: esordio per Sétien (Liga)

Barcellona Granada si gioca in diretta dal Camp Nou alle ore 21:00 di domenica 19 gennaio, ed è valida per la ventesima giornata della Liga 2019-2020. Ribaltone in casa blaugrana: dopo la rimonta subita nella semifinale di Supercoppa di Spagna, la società ha deciso di esonerare un Ernesto Valverde la cui panchina era bollente fin dallo scorso giugno. Cambiato l’allenatore, inizia un nuovo corso sotto la guida di Quique Setién che, aspettando la Champions League, avrà l’obbligo di confermare il primo posto in campionato e staccare il Real Madrid, evitando che eventuali malumori per l’esonero di Valverde prendano corpo spaccando lo spogliatoio. Già oggi non sarà facile: all’andata il Granada aveva clamorosamente battuto i campioni di Spagna (2-0) ed è una delle rivelazioni della Liga, attualmente decimo in classifica ma a soli 3 punti dalla zona europea. Dunque vedremo quello che ci attende nella diretta di Barcellona Granada; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, valutando le probabili formazioni di questa sfida del Camp Nou.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Granada sarà trasmessa sul canale DAZN1: la televisione satellitare in accordo con la piattaforma DAZN ha aperto un canale (numero 209 del decoder) per permettere agli abbonati di entrambe le emittenti di seguire la partita senza dover necessariamente ricorrere al servizio di diretta streaming video, che resta comunque valido per i clienti DAZN – e per quelli Sky, tramite l’applicazione Sky Go – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA GRANADA

Per la sua prima in Catalogna, Quique Sétien deve rinunciare a Frenkie De Jong: naturalmente anche il nuovo allenatore resta fedele al 4-3-3 con possibili varianti, per esempio lo spostamento di Arturo Vidal sulla zona di trequarti e Luis Suarez a giocare davanti a tutti. Conferme per Messi e Griezmann, a centrocampo dovremmo vedere Sergio Busquets e Rakitic insieme al cileno sempre corteggiato dall’Inter. In difesa, Sergi Roberto e Nélson Semedo si giocano la maglia da terzino destro; dall’altra parte ci sarà Jordi Alba, in mezzo con Piqué ballottaggio tra Umtiti e Lenglet mentre ter Stegen sarà il portiere. Diego Martinez conferma il Granada che ha battuto il Mallorca, se non per il matchwinner Montoro che è squalificato: al suo posto in mediana gioca Azeez, che farà coppia con Brice. Dietro di loro, German Sanchez e Duarte comandano la difesa a protezione di Rui Silva, con Victor Diaz e Neva terzini; Puertas e Machis giocheranno invece come esterni alti sulla linea della trequarti, in mezzo a loro agirà Carlos Fernandez che dovrà fare arrivare palloni giocabili al veterano Roberto Soldado.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha stilato le quote per Barcellona Granada, con i blaugrana che chiaramente sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,16 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che identifica il successo esterno porta in dote un valore di 16,00 volte la puntata. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X, ha una quota di 7,75 la giocata con questo bookmaker.



