Video/ Granada Barcellona (2-0): highlights e gol. Brutto KO blaugrana

Impresa del Granada in casa contro il Barcellona, Azeez e Vadillo piegano i blaugrana che hanno disputato una pessima gara. Il Granada passa avanti dopo appena due minuti di gioco. Puertas la mette in mezzo, Piquè in scivolata interviene in maniera disperata creando un pallonetto su cui si avventa Azeez che la mette in rete. Antonio Puertas si presenta al limite dell’area e lascia partire un fendente che trova la pronta risposta di Ter Stegen. Suarez si becca il giallo dopo fallo tattico su Azeez. German ci prova di testa, palla che termina docile tra le braccia di Ter Stegen. Tanto Granada nella prima frazione con il Barcellona che ha Messi in panchina e spera nel suo ingresso per rimettere tutto nei giusti binari.

IL SECONDO TEMPO

Nel Barcellona, ad inizio ripresa, entra Messi. Proprio l’argentino ci prova su punizione ma trova solo la barriera. Tentativo dalla distanza da parte di Machis, conclusione debole. Machis deve lasciare il campo per un problema muscolare, entra Vadillo. Vidal tocca la sfera in area di rigore, penalty a favore dei padroni di casa. Sul pallone si presenta Vadillo che non sbaglia e mette dentro la rete che chiude la gara. Il Barcellona non riesce a rialzare la testa. Vidal serve Messi che calcia di prima intenzione, tiro che non crea pericoli. Velo di Suarez e conclusione di Messi, Rui Silva blocca. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, Azeez e Vadillo regalano al Granada una vittoria che ha il sapore della impresa vista l’ampia differenza tecnica tra le due compagini.

