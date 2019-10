Diretta Barcellona Inter Primavera/ Streaming video e tv: nerazzurri in Youth League

Barcellona Inter Primavera, che sarà diretta dall’arbitro portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, si gioca mercoledì 2 ottobre alle ore 16.00 presso l’Estadi Johan Cruyff e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. I nerazzurri hanno iniziato il loro cammino nel campionato Primavera con tre vittorie consecutive e nella Youth League sono stati capaci di calare il poker all’esordio contro lo Slavia Praga, con una doppietta di Esposito ed i gol di Oristanio e Vergani. Il Barcellona invece è caduto a Dortmund nel suo primo match nella competizione, con i giovani catalani piegati 2-1 dai tedeschi, che con i gol di Reyna e Raschi hanno ribaltato l’iniziale vantaggio siglato da Gomes. Per i blaugrana è già dunque una partita fondamentale per sperare di proseguire nella competizione, in uno dei gironi più difficili di Youth League.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BARCELLONA INTER

La diretta tv di Barcellona Inter Primavera di Youth League sarà garantita in chiaro da Canale 20 sul digitale terrestre, gratis per tutti gli appassionati. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Mediaset Play per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Barcellona Inter Primavera, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 16.00 presso l’Estadi Johan Cruyff di Barcellona, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. 4-3-3 per il Barcellona allenato da Valdes, in campo con: Tenas Urena, Gomes, Jesus, Medina, Sola Villalba, Orellana Gomez, Sanz Catalan, Gonzalez, De la Fuente, Fernandez, Mortimer Moreno. 3-5-2 per l’Inter guidata in panchina da Madonna, schierata con: Pozzer, Youte Kinkoue, Ntube, Pirola, Persyn, Gianelli, Agoume, Schiro, Burgio, Vergani, Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Barcellona Inter, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella spagnola: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.10 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.35 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA