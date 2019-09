Diretta Napoli Inter Primavera/ Streaming video e tv: partita intrigante e incerta

Napoli Inter Primavera, in diretta dal campo Pasquale Ianniello, si gioca alle ore 13:00 di sabato 28 settembre ed è una delle partite valide per la terza giornata nel campionato Primavera 1 2019-2020. La finalista della passata annata se la vede con una squadra che ha approcciato la stagione in maniera abbastanza positiva, anche se nello scorso weekend ha perso sul campo del Bologna; tuttavia il Napoli aveva dato grande prova di maturità andando a pareggiare contro il Liverpool in Youth League, incassando gol nel finale. La Primavera dell’Inter ha dominato il suo esordio europeo contro lo Slavia Praga, e si è confermata in campionato battendo la Fiorentina in un potenziale big match; naturalmente l’obiettivo resta quello di vincere lo scudetto, mentre i partenopei sperano di arrivare ai playoff e poi giocarsela. Aspettando la diretta di Napoli Inter Primavera, andiamo adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, che concede ampio spazio al campionato degli Under 19; dunque l’appuntamento sarà disponibile in chiaro per tutti, selezionando il canale 60 del proprio televisore. L’alternativa è quella della mobilità: la partita infatti si potrà seguire anche in diretta streaming video grazie al servizio fornito dall’emittente, sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER PRIMAVERA

Per Napoli Inter Primavera Roberto Baronio potrebbe cambiare qualcosa rispetto a sabato scorso: Marrazzo cerca spazio in mezzo e potrebbe giocare al fianco di Mamas, sugli esterni arriva la candidatura di Vrikkis e Cioffi anche se Zanon e soprattutto Zedadka danno la sensazione di essere ancora favoriti. Sgarbi e Palmieri formeranno il tandem offensivo; in difesa davanti al portiere Idasiak giocheranno Zanoli, Manzi e Senese schierati in linea. Tante soluzioni per Armando Madonna: la sua Inter Primavera gioca con modulo speculare, Youte Kinkoue e Pirola accompagnano Ntube nella difesa schierata davanti a Filip Stankovic mentre sugli esterni sono candidati Gianelli e Burgio, che potrebbero soffiare la maglia a Persyn e Colombini. Attys e Agoume le due mezzali a fare da supporto al regista Schirò, mentre davanti sono favoriti Vergani e Sebastiano Esposito con Mulattieri che però spera di avere un posto dal primo minuto.



