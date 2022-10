Diretta Barcellona Inter/ Streaming video tv: ecco numeri e statistiche della partita

DIRETTA BARCELLONA INTER: LE STATISTICHE

Mettetevi comodi mentre aspettiamo insieme la diretta di Barcellona Inter, e in attesa che cominci questo big match, osserviamo insieme le statistche che la nostra redazione ha raccolto per noi. L’Inter ha battuto il Barcellona 1-0 realizzando cinque tiri e totalizzando solo il 28% del possesso palla. Il dato di 0,18 di XG (expected goals) fatto registrare al termine è stato il più basso fra quello delle squadre che hanno poi ottenuto la vittoria.

L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha partecipato a 27 gol nelle ultime 15 partite casalinghe in Champions League (22 gol e cinque assist), compresa una tripletta nella prima partita al Camp Nou con la squadra catalana. Solo due giocatori hanno segnato una tripletta nelle prime due gare interne di Champions League, Lionel Messi nell’ottobre 2016 e Cristiano Ronaldo nel maggio 2017. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BARCELLONA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Inter non è disponibile: la partita di Champions League è stata infatti selezionata, per questo turno, per essere fornita da Amazon Prime che ogni settimana trasmette un match ai suoi abbonati. La visione di Barcellona Inter sarà dunque in diretta streaming video per i clienti; possiamo ricordare che, oltre ai metodi “tradizionali” (PC, tablet e smartphone) questa piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi compatibili, siano essi Amazon Fire Stick Tv o console come PlayStation e Xbox, o ancora Google Chromecast, dunque ci sarà varietà per poter assistere alla sfida.

BARCELLONA INTER: ECCO L’ARBITRO

Ecco alcune informazioni interessanti per la diretta di Barcellona Inter. A parte l’AVAR inglese Stuart Attwell, la squadra degli arbitri sarà tutta polacca. A comandarla troveremo Szymon Marciniak con guardalinee Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il VAR sarà Tomasz Kwiatkowski e il quarto uomo Tomasz Musial. Marciniak è considerato uno degli arbitri migliori al mondo anche se pure lui in passato è stato vittima di polemiche oltre che da qualche episodio sfortunato come quando i postumi del Covid gli impedirono di arbitrare a Euro 2020. Nato a Plock il 7 gennaio del 1981 ha diretto per la prima volta una gara della prima serie del suo paese, l’Ekstraklasa, nel 2008.

Nel 2011 Marciniak è diventato internazionale con debutto il 29 febbraio 2012 in Israele Ucraina gara terminata col risultato finale di 2-3. In stagione ha già diretto una gara della fase a gironi quell’Atletico Madrid Porto terminato col risultato di 2-1 lo scorso 7 settembre. nella fase a gironi invece ha diretto Psv Eindhoven Glasgow Rangers 0-1. (Matteo Fantozzi)

PAREGGIO OK, MA…

Barcellona Inter sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak: alle ore 21:00 di mercoledì 12 ottobre il Camp Nou ospita la partita valida per la 4^ giornata nel gruppo C di Champions League 2022-2023. È una grande occasione per i nerazzurri: dopo il colpo di San Siro firmato Calhanoglu l’Inter si è presa il secondo posto in classifica e ora potrebbe anche accontentarsi di un pareggio, questo dice la logica del girone anche se chiaramente le insidie sono sempre dietro l’angolo, e dunque Simone Inzaghi dovrà affrontare il match con il piglio giusto e cioè cercare di vincerlo così da chiudere subito i conti, ma sapendo di avere due risultati utili.

Il Barcellona nella Liga non prende gol praticamente da sette partite ed è primo insieme al Real Madrid, ma in questa Champions League sta lasciando qualcosa per strada: per il secondo anno consecutivo Xavi potrebbe trovarsi ad affrontare l’Europa League nel nuovo anno solare, uno scenario che dopo la campagna acquisti estiva sarebbe chiaramente fallimentare al netto del girone di ferro, e in generale ovviamente per la storia blaugrana. Non ci resta che aspettare la diretta di Barcellona Inter per scoprire quello che succederà; nel frattempo facciamo un rapido focus su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

Xavi deve sciogliere qualche nodo in vista della diretta Barcellona Inter: in difesa Sergi Roberto-Alejandro Baldé e Marcos Alonso-Jordi Alba sono i ballottaggi sugli esterni, al centro invece tornerà Eric Garcia a fare coppia con Piqué vista l’indisponibilità di Christensen e Koundé, con ter Stegen in porta. A centrocampo Frenkie De Jong insidia sia Sergio Busquets che una delle due mezzali Gavi e Pedri, che dovrebbero comunque giocare; davanti i quattro esterni per due maglie sono Raphinha, Ansu Fati, Ousmane Dembélé e Ferran Torres, naturalmente non è in discussione che Lewandowski sarà il centravanti.

L’Inter non recupera Joaquin Correa e Romelu Lukaku oltre a Brozovic: dunque Simone Inzaghi se la gioca con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, a centrocampo invece possibile la conferma di Barella in cabina di regia con Calhanoglu e Mkhitaryan ai lati, in alternativa spazio ad Asllani centralmente. Da qui nasceranno anche le scelte sulle fasce: con la prima opzione è più probabile che ci sia Darmian a destra, con la seconda giocherebbe Dumfries con Federico Dimarco comunque a sinistra. In difesa, De Vrij appare favorito su Acerbi come all’andata, poi conferma per Skriniar e Alessandro Bastoni mentre in porta, ancora una volta, giocherà Onana.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Barcellona Inter, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 6,75 volte la giocata con questo bookmaker.











