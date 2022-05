Diretta Barcellona Lione donne/ Streaming video tv: la finale di Champions League!

DIRETTA BARCELLONA LIONE DONNE: FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

Barcellona Lione donne, che sarà diretta dalla finlandese Lina Lehtovaara, si gioca alle ore 19:00 di sabato 21 maggio: la finale della Champions League femminile 2021-2022 va in scena all’Allianz Stadium di Torino, cosa che magari può aumentare il rammarico di una Juventus che, eliminata ai quarti dalle transalpine, è andata ad un passo dall’impresa ma francamente avrebbe fatto un miracolo se fosse arrivata alla finale casalinga. Il Lione dunque torna in finale dopo due anni: la sua decima totale, si andrà a caccia dell’ottavo titolo e il sesto era stato conquistato proprio contro il Barcellona.

Nuova Champions League ufficiale dal 2024-25/ 36 squadre e fase "di campionato"

Nel frattempo però le blaugrana sono diventate una squadra dominante, sono non per nulla campionesse in carica e hanno appena concluso un campionato con 30 vittorie in 30 partite e 158 gol segnati, dato impressionante anche solo nel leggerlo; ininfluente la sconfitta sul campo del Wolfsburg nella semifinale di ritorno, le tedesche erano state demolite per 5-1 in un Camp Nou stracolmo e da record. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Barcellona Lione donne, intanto leggiamo insieme le probabili formazioni nella finale della Champions League femminile.

Real Madrid, Manchester City si qualifica in finale se/ Champions League, i risultati

DIRETTA BARCELLONA LIONE DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Lione donne non sarà disponibile: la finale di Champions League femminile non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati perché l’evento verrà fornito da DAZN. Per accedere a questa piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento; potrete seguire Barcellona Lione donne in diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare dispositivi compatibili come Xbox o PSP, o ancora l’alternativa di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MANCHESTER CITY/ Quote, Guardiola punta su Zinchenko

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIONE DONNE

Sembrano fatte le scelte di Jonatan Giraldez per la diretta Barcellona Lione donne: da capire un eventuale recupero di Martens (difficile), nel 4-3-3 Irene Paredes e Maria Leon giocheranno da centrali davanti a Paños, con Torrejon e Rolfö che invece si occuperanno delle corsie esterne; centrocampo stellare con Aitana e Alexia mezzali a dare una mano a Claudia Pino o Patri Guijarro; davanti Jennifer Hermoso sarà naturalmente il riferimento come prima punta, Graham Hansen agirà da esterno destro con Crngorcevic che diventa favorita per iniziare il match a sinistra.

Per Barcellona Lione donne Sonia Bompastor non dovrebbe recuperare le infortunate: il ballottaggio in porta dovrebbe vincerlo Endler su Bouhaddi, poi difesa con Buchanan e Renard centrali e due terzini che saranno Carpenter e Bacha. A tenere le fila della manovra sarà Amandine Henry, che sarà supportata in regia da Macario; Horan completa la linea, nel tridente avanzato ovviamente occhio alla straordinaria norvegese Hegerberg (assente nella prima parte di stagione) che avrà ai suo lati la temibile Delphine Cascarino e Malard.











© RIPRODUZIONE RISERVATA