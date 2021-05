Diretta Chelsea Barcellona donne/ Streaming video tv: la finale di Champions League!

DIRETTA CHELSEA BARCELLONA DONNE: ECCO LA FINALE!

Chelsea Barcellona donne sarà diretta dall’arbitro tedesco Riem Hussein, e si gioca alle ore 21:00 di domenica 16 maggio presso il Gamla Ullevi di Goteborg: è la finale della Champions League 2020-2021, edizione femminile che per la prima volta dopo cinque stagioni non vede ai nastri di partenza il Lione. La squadra francese ha dominato l’ultimo lustro europeo, ma stavolta è caduta ai quarti contro il Psg; le parigine a loro volta sono state eliminate dalle blaugrana, mentre le Blues hanno fatto fuori il Bayern Monaco.

DIRETTA/ Chelsea Real Madrid (risultato finale 2-0) streaming tv: la chiude Mount!

A Goteborg ci aspettiamo grande spettacolo, ovviamente: forse per la prima volta dopo qualche anno avremo una finale equilibrata e incerta, se proprio vogliamo la squadra catalana (che torna a giocarsi il titolo dopo due anni) ha qualcosa in più rispetto alle inglesi che sono qui per la prima volta. Vedremo comunque come andranno le cose, intanto possiamo valutare, aspettando la diretta di Chelsea Barcellona donne, in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo leggendo insieme le probabili formazioni.

Marcelo gioca Chelsea Real Madrid/ Era scrutatore, ma una tifosa l'ha sostituito

DIRETTA CHELSEA BARCELLONA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chelsea Barcellona donne verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: saranno dunque gli abbonati Sky che potranno seguire la finale della Champions League, eventualmente anche in mobilità attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Per tutti gli appassionati che non fossero clienti dell’emittente, ci sarà comunque la possibilità di assistere alle immagini attraverso la diretta streaming video ufficiale, che verrà garantita a tutti attraverso il portale uefa.tv.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BARCELLONA DONNE

Per Chelsea Barcellona donne Emma Hayes dovrebbe puntare sullo stesso 4-3-3 che ha demolito il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno: tridente da favola con Harder al centro e supportata dalle laterali Kirby e Kerr, mentre a centrocampo comanda le operazioni Ingle che ai suoi fianchi avrà le due mezzali Leupolz e So-Yun Ji. A protezione del portiere Berger ecco invece due centrali come Bright ed Eriksson, con Carter e Charles che saranno le due giocatrici incaricate di coprire le corsie basse. Il Barcellona deve rinunciare ad Andreas Pereira, squalificata: Lluis Cortes dunque dovrebbe puntare su Melanie Serrano per affiancare Maria Leon, con Panos come sempre tra i pali e due terzini che saranno Torrejon e Ouahabi. A centrocampo Hamraoui punta a tornare titolare, ai suoi lati agirebbero Bonmati e Alexia; davanti Graham Hansen si allarga a destra per far giocare Jennifer Hermoso da centravanti tattico, a sinistra invece l’olandese Martens.

Probabili formazioni Chelsea Real Madrid/ Quote, i dubbi di Tuchel e Zidane





© RIPRODUZIONE RISERVATA