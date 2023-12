DIRETTA BARCELLONA MILANO/ Video streaming tv: chi sarà il grande assente? (Eurolega, 15 dicembre 2023)

DIRETTA BARCELLONA MILANO: IL GRANDE ASSENTE

Nella diretta di Barcellona Milano, come abbiamo già visto, mancherà il grande ex Nikola Mirotic: acquisto di punta dell’Olimpia l’ultima estate, il montenegrino di passaporto serbo starà fuori per qualche settimana come detto da Ettore Messina, e il suo infortunio potrebbe anche richiedere parecchio tempo. Una tegola per Milano; intanto noi ricordiamo che Mirotic è tornato in Eurolega nel 2019, quando il Barcellona lo ha prelevato a seguito di cinque stagioni in NBA spese tra Chicago (soprattutto), New Orleans e Milwaukee, franchigie in cui era diventato ottimo giocatore di sistema.

Con i blaugrana è diventato leader di una squadra che per tre anni consecutivi ha raggiunto la Final Four di Eurolega, giocando anche la finale nel 2021 (proprio dopo aver eliminato Milano); nell’Olimpia Mirotic ha trovato qualche difficoltà di troppo a integrarsi con Shavon Shields ma le sue cifre europee sono ottime. Del resto di Eurolega è stato MVP nel 2022, mentre con i grandi rivali del Real Madrid (con cui è cresciuto) ha vinto per due volte il Rising Star Trophy, riservato al miglior giovane. Con il Barcellona ha messo in bacheca sei trofei, realizzando doppiette in Liga ACB, Coppa del Re e Supercoppa: l’Olimpia Milano lo aspetta, peccato per lui il dover saltare il ritorno al Palau Blaugrana. (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Barcellona Milano dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurolega infatti viene fornita, come tutte quelle che riguardano le squadre italiane, sul decoder di Sky Sport, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va ricordato infine che le gare di Eurolega sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, mentre sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA COMPLICATA!

Barcellona Milano, in diretta dal Palau Blaugrana alle ore 20:30 di venerdì 15 dicembre, si gioca per la quattordicesima giornata di basket Eurolega 2023-2024: trasferta classica per l’Olimpia, e partita complicatissima per una squadra che nel weekend ha battuto un colpo davvero importante battendo la Virtus Bologna al Forum, ma in generale ha ancora qualche difficoltà di troppo e in Eurolega, reduce dalla doppia sconfitta maturata la scorsa settimana, è al momento lontana anche dalla possibilità di qualificarsi al play in, al quale accedono le squadre tra la settima e la decima posizione.

Una Milano che purtroppo continua a sprecare vantaggi in doppia cifra: era successo contro Pistoia, si è ripetuto a Monaco di Baviera e così anche nella trasferta di Belgrado contro il Partizan, le ultime due sconfitte in Eurolega sono state sanguinose e oggi c’è un match contro la seconda in classifica. Da vedere quello che succederà nella diretta di Barcellona Milano, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata al Palau Blaugrana.

DIRETTA BARCELLONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Barcellona Milano, e allora possiamo dire che questa squadra blaugrana si è rinnovata in estate rimanendo altamente competitiva: nelle prime tredici giornate di Eurolega il Barcellona ha perso solo tre volte, e mai qui al Palau Blaugrana. I ko sono arrivati contro il Real Madrid, in un Clasico perso in volata con un finale thrilling; contro il Baskonia in maniera molto pesante, e infine alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna, che ha perfezionato una grande rimonta dopo che i catalani avevano dominato per almeno 25 minuti.

Quest’ultima sconfitta del Barcellona può in qualche modo far sperare Milano, ma va anche detto che in questo momento la Virtus Bologna ha un passo e una convinzione che sono totalmente diversi da quelli dell’Olimpia, che per di più ancora una volta sarà senza Nikola Mirotic che salterà così il ritorno da grande ex a Barcellona; tuttavia nel mondo dello sport le imprese sono sempre all’ordine del giorno e allora la speranza è che Milano possa ritrovarsi, confermando la bella vittoria di domenica e magari iniziando da questa sera una rimonta che la conduca al play in e, perché no, anche ai playoff.











