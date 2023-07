DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID/ Video streaming tv: i numeri recenti del Clasico (oggi 29 luglio 2023)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: TESTA A TESTA

Naturalmente riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Barcellona Real Madrid è praticamente impossibile, possiamo notare che negli ultimi undici precedenti ufficiali non esistono pareggi e si contano infatti sette vittorie per il Real Madrid e quattro per il Barcellona, che però ha colto i suoi successi tutti nelle ultime sei sfide. Il punto di svolta è stato il clamoroso colpaccio per 0-4 al Bernabeu di domenica 20 marzo 2022, che ha fermato una striscia di vittorie consecutive per il Real Madrid aprendo un periodo che invece è decisamente più favorevole per il Barcellona.

Nella scorsa stagione ci sono stati addirittura cinque confronto: nella Liga una vittoria per parte rispettando il fattore campo, 3-1 a Madrid e 2-1 a Barcellona, i blaugrana hanno vinto per 3-1 il 15 gennaio scorso la finale della Supercoppa di Spagna ma nella semifinale della Coppa del Re ha avuto la meglio il Real Madrid. In questo caso il fattore campo era saltato: 0-1 per il Barcellona al Bernabeu, ma 0-4 del Real al Camp Nou, a restituire il colpo dell’anno prima e magari a riaprire un periodo nuovamente favorevole per i Blancos? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Barcellona Real Madrid sarà garantita sul canale Sky Sport Summer, numero 201 della piattaforma satellitare, inoltre la diretta streaming video di Barcellona Real Madrid sarà garantita anche sulla piattaforma DAZN e su Now TV, oltre che tramite il servizio Sky Go.

CHE SFIDA!

Barcellona Real Madrid, in diretta dall’AT&T Stadium di Dallas, in Texas, si giocherà alle ore 23.00 italiane di questa sera, sabato 29 luglio: il Clasico sarà inevitabilmente una amichevole di lusso nel contesto della tournée negli Stati Uniti di entrambe le formazioni spagnole, che partecipano al Soccer Champions Tour. Possiamo quindi ricordare che la diretta di Barcellona Real Madrid arriva per Carlo Ancelotti dopo la vittoria per 3-2 contro il Milan, mentre per i blaugrana c’è qualche incognita in più, legata al virus gastrointestinale che ha costretto il Barcellona a cancellare la precedente amichevole contro la Juventus.

Ovviamente quando c’è di mezzo un Clasico si fa sul serio, la partita è sempre speciale, anche in Texas nel cuore dell’estate. In palio non c’è nulla di ufficiale, ma sicuramente vincere contro gli storici rivali farebbe bene, mentre chi dovesse perdere si ritroverebbe già a fronteggiare le prime critiche stagionali. Da spettatori neutrali ci auguriamo soprattutto che il Clasico possa offrirci una sera di grande calcio, ecco allora che di conseguenza adesso siamo giustamente molto curiosi di scoprire che cosa succederà a Dallas nella diretta di Barcellona Real Madrid…

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Barcellona Real Madrid. Per i blaugrana allenati da Xavi potremmo disegnare un modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Ter Stegen in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Araujo, Kounde, Garcia e Alonso; a centrocampo il terzetto composto da Gavi, Kessie e Pedri; infine, il tridente d’attacco del Barcellona dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Torres, Lewandowski e Ansu Fati.

La risposta di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid dovrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3, quanto ai titolari dei Blancos indichiamo in porta Courtois; davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Vazquez, Militao, Alaba e Mendy; a centrocampo dovrebbero agire dal primo minuto Valverde, Kroos e Camavinga; infine in attacco Bellingham (che potrebbe anche essere trequartista per un 4-3-1-2) con Vinicius Junior e Joselu.











