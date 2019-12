Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video DAZN: finalmente il Clasico!

Barcellona Real Madrid, in diretta dal Camp Nou alle ore 20.00 di questa sera, è l’attesissimo Clasico della Liga spagnola che è scivolato ad oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, a causa delle sempre forti tensioni politiche fra la Catalogna e il governo centrale. Barcellona Real Madrid infatti era in programma a fine ottobre, nella decima giornata del massimo campionato spagnolo, quando però il clima politico era incandescente. Fu di conseguenza disposto il rinvio della partita, che è poi rimasta a lungo in bilico: i motivi di tensione infatti permangono, ma la speranza è che per almeno una sera si possa parlare solo di calcio. Dal punto di vista strettamente sportivo dunque ricordiamo che ancora una volta Barcellona Real Madrid avrà notevole importanza sulle sorti della Liga: le due squadre guidano infatti appaiate la classifica con 35 punti, nonostante abbiano entrambe pareggiato nella scorsa giornata, i blaugrana sul campo della Real Sociedad e il Real Madrid invece a Valencia, salvandosi con un gol di Benzema al 95’. Oggi proseguirà l’equilibrio o qualcuno riuscirà a prendere la vetta solitaria?

Scopriamo adesso le probabili formazioni per Barcellona Real Madrid. Naturalmente sia Ernesto Valverde sia Zinedine Zidane si affideranno ai giocatori migliori a loro disposizione. Per il Barcellona dunque disegniamo il 4-3-3 con Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba nella difesa a quattro davanti a Ter Stegen; a centrocampo ecco il terzetto composto da Rakitic, Busquets e De Jong, con Vidal prima alternativa; infine naturalmente il tridente di lusso in attacco con Messi, Suarez e Griezmann. La risposta del Real Madrid sarà altrettanto autorevole: Courtois in porta; difesa a quattro con Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Nacho; a centrocampo il terzetto composto da Modric, Casemiro e Kroos, infine in attacco Isco alle spalle di Rodrigo e Benzema, anche se ci sono a disposizione pure Bale e Vinicius Junior, dunque il modulo potrebbe essere 4-3-1-2 oppure 4-3-3.

