DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, la diretta di Barcellona Real Madrid finalmente comincia. Siamo in Coppa del Re e allora ricordiamo che in questa competizione è il Barcellona a dominare nell’albo d’oro, fatto forse curioso se pensiamo che la denominazione della Coppa nazionale in Spagna ricorda il potere centrale, che di certo a Barcellona non è molto amato. Comunque, ecco la bellezza di 31 Coppe di Spagna nella bacheca del Barcellona, mentre il Real Madrid è “solo” terzo con 19 trofei in bacheca, alle spalle anche dell’Athletic Bilbao, che ha vinto per 23 volte la Coppa del R.

Perquisite sedi di Roma, Lazio e Salernitana/ Indagati Friedkin, Pallotta e Lotito

Il club rappresenta a sua volta i baschi, altra minoranza che di certo ama pochissimo il potere centrale di Madrid. Gli intrecci che vanno oltre il calcio sono forse inevitabili in questa rivalità che è infatti una delle più sentite al mondo, oggi il Barcellona ha l’occasione di eliminare i rivali partendo dalla vittoria dell’andata, mentre il Real Madrid andrà a caccia di un colpaccio che ribalti la situazione. Adesso quindi basta parole, perché dovranno essere i protagonisti sul campo a “parlare” illuminando la diretta di Barcellona Real Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL CLASICO

Segnaliamo che la diretta tv di Barcellona Real Madrid sarà disponibile in chiaro su Telelombardia, canale 10 del DTT nella regione Lombardia, inoltre sarà disponibile anche una diretta streaming video di Barcellona Real Madrid, che sarà offerta tramite il sito Mediapason.it.

BARCELLONA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Naturalmente riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Barcellona Real Madrid è praticamente impossibile, possiamo notare che negli ultimi dieci precedenti ufficiali non esistono pareggi e si contano infatti sei vittorie per il Real Madrid e quattro per il Barcellona, che però ha colto i suoi successi tutti nelle ultime cinque sfide. Il punto di svolta è stato il clamoroso colpaccio per 0-4 al Bernabeu di domenica 20 marzo 2022, che ha fermato una striscia di vittorie consecutive per il Real Madrid aprendo un periodo che invece è decisamente più favorevole per il Barcellona.

DIRETTA/ Novara Eczacibasi (risultato 2-1) streaming video tv: 4^ set!

In questa stagione sarà addirittura il quinto confronto: nella Liga c’è una vittoria per parte rispettando il fattore campo, 3-1 a Madrid e 2-1 a Barcellona, tuttavia i blaugrana sorridono grazie alle altre competizioni nazionali. Infatti i catalani hanno vinto per 3-1 il 15 gennaio scorso la finale della Supercoppa di Spagna e naturalmente si sono imposti per 0-1 al Bernabeu il 2 marzo scorso nella già citata partita d’andata di questa semifinale della Coppa del Re. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA REAL MADRID: SPETTACOLO ASSICURATO!

Barcellona Real Madrid, in diretta naturalmente dal Camp Nou di Barcellona con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 5 aprile 2023, sarà la semifinale di ritorno della Coppa del Re 2022-2023, che vede sicuramente favoriti per la qualificazione alla finale i padroni di casa blaugrana, forti del colpaccio nella semifinale d’andata giocata il 2 marzo scorso naturalmente al Santiago Bernabeu di Madrid e vinta per 0-1 dagli ospiti del Barcellona grazie a un’autorete di Éder Militão al 26’ minuto di gioco, che adesso naturalmente concede un significativo vantaggio al Barcellona in questo ritorno casalingo.

La stagione del calcio spagnolo ci dice che il Barcellona sta avendo le migliori soddisfazioni nelle competizioni nazionali, considerando che è in netto vantaggio nella Liga che in effetti dovrebbe assegnare il titolo ai catalani, mentre il Real Madrid conferma la sua vocazione europea ed è nei quarti di Champions League mentre i blaugrana sono già usciti anche dalla Europa League. Anche la Coppa del Re è comunque un obiettivo importante, a maggior ragione se propone un Clasico: siamo allora davvero molto curiosi di scoprire come andrà a finire questa sera la diretta di Barcellona Real Madrid…

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Barcellona Real Madrid. Xavi potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-3, con Ter Stegen in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia e Jordi Alba (oppure Balde) da destra a sinistra; a centrocampo, considerati i problemi di Pedri, possiamo ipotizzare un terzetto titolare con Busquets, Gavi e De Jong; infine, il tridente d’attacco del Barcellona potrebbe prevedere le ali Raphinha e Ferran Torres ai fianchi del centravanti, che sarà naturalmente Lewandowski.

La risposta del Real Madrid di Carlo Ancelotti dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, nel quale ipotizziamo questi undici calciatori titolari: Courtois in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Carvajal, Rudiger, Militao e Fernandez; nel cuore della mediana la coppia formata da Camavinga e Kroos, con Modric qualche metro più avanti come le ali Valverde e Vinicius jr, a supporto di Benzema che sarà naturalmente il centravanti dei Blancos al Camp Nou.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Barcellona Real Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno 2 per un colpaccio del Real Madrid, infine l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio, dal momento che il segno X è quotato a 3,40 volte la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA