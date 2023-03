Diretta Real Madrid Liverpool/ Streaming video tv: Real quasi nei quarti! (Champions)

DIRETTA REAL MADRID LIVERPOOL: IMPRESA DEI REDS?

Real Madrid Liverpool sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo: siamo al Santiago Bernabeu per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023, e per i Reds si prospetta una missione semi-impossibile: rimontare il 2-5 di Anfield, una partita in cui il Liverpool era partito benissimo ma che poi ha visto la difesa inglese affondare sotto i colpi di Vinicius Junior e Benzema, che ci hanno presentato il solito Real Madrid da Champions League che sa sempre trovare il modo di essere superiore ai propri avversari.

Del resto la stagione del Liverpool è stata discreta per non dire brutta: vero che la banda di Jurgen Klopp ha colto un 7-0 sul Manchester United riavvicinandosi al quarto posto, ma una settimana dopo ha perso a Bournemouth confermando tutte le sue difficoltà. I blancos nella Liga sono secondi, ma come sempre il bersaglio grosso è l’Europa; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Real Madrid Liverpool, mentre aspettiamo possiamo fare un focus circa le probabili formazioni di questo ottavo di ritorno.

DIRETTA REAL MADRID LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Liverpool viene trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football: l’appuntamento in televisione dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 201 o 203 del loro decoder ed eventualmente si potranno avvalere del servizio di diretta streaming video di Real Madrid Liverpool, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

La mobilità per questa partita di Champions League sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso per accedere alle immagini bisognerà essere abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL

Per la diretta Real Madrid Liverpool Carlo Ancelotti deve far fronte alla mancanza di terzini sinistri: come già in campionato potrebbe adattare Camavinga oppure dirottare Lucas Vazquez su quella corsia, in questa seconda opzione il giovane francese potrebbe guidare il centrocampo insieme a Federico Valverde e Modric, o magari Kroos spostando l’uruguaiano nel tridente dove sarebbe in ballottaggio con Rodrygo. Carvajal terzino destro, Militao e Rudiger a protezione di Courtois, poi Benzema dovrebbe tornare a fare il centravanti e naturalmente Vinicius Junior sarà schierato a sinistra.

Nel Liverpool mancano alcuni giocatori chiave: in difesa Klopp si affida così a Ibrahima Konaté e Van Dijk come centrali, Alexander-Arnold e Robertson esterni e Alisson in porta, a centrocampo ballottaggio Milner-Bajcetic per completare un reparto nel quale Fabinho sarà il regista e Jordan Henderson dovrebbe occupare l’altra mezzala, ricordando che Thiago Alcantara non ci sarà. Davanti, prende corpo la soluzione con Firmino titolare: l’uomo dei gol pesanti sarebbe la prima punta, spostando ancora Darwin Nuñez a sinistra e Salah a destra, in panchina dunque andrebbe Gakpo.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Real Madrid Liverpool possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,80 volte la quota messa sul tavolo.

