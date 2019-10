Diretta Barcellona Valladolid/ Streaming video tv: blaugrana senza Dembélé (Liga)

Barcellona Valladolid si gioca alle ore 21:15 di martedì 29 ottobre presso il Camp Nou, e rappresenta l’anticipo nell’undicesima giornata nella Liga 2019-2020. I blaugrana arrivano da quattro vittorie consecutive, ma nel weekend non hanno giocato per il rinvio del Clasico contro il Real Madrid: si recupererà a metà dicembre ma intanto la squadra di Ernesto Valverde è rimasta indietro di una partita, e ora proverà a trovare il ritmo giusto in un periodo importante anche per quanto riguarda la Champions League, dove la partenza è stata buona ma non certo ottima sul piano del gioco. Il Valladolid può rappresentare un test ostico, perchè ha perso solo due volte nelle prime dieci partite di campionato e ha una serie positiva di cinque gare, con l’ultimo successo sull’Eibar che ha portato la squadra all’ottavo posto in classifica. Mettiamoci dunque nell’attesa della diretta di Barcellona Valladolid; nel frattempo possiamo valutare alcune delle scelte da parte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Valladolid potrebbe essere trasmessa sul canale Sky Dazn 1, che è disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 209 del decoder) e che è l’unico modo per seguire questa partita della Liga. Ovviamente, a parte quello tradizionale dato dalla piattaforma DAZN i cui clienti avranno a disposizione questa sfida in diretta streaming video, e dovranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA VALLADOLID

In Barcellona Valladolid Ernesto Valverde non avrà a disposizione lo squalificato Ousmane Dembélé, ma non dovrebbe fare turnover: pronti dunque Messi, Luis Suarez e Griezmann a formare il tridente con un centrocampo nel quale Arturo Vidal e Arthur Melo si giocano il posto al fianco di Sergio Busquets, con Frenkie De Jong insidiato da Rakitic. In attacco Ansu Fati reclama comunque una maglia; in difesa viste le indisponibilità resta tutto confermato con ter Stegen in porta, Piqué e Lenglet davanti a lui (Umtiti però ci prova) e due terzini che saranno Nélson Semedo e Jordi Alba. Nel Valladolid possibile conferma del 4-4-2 di sabato, dunque Sergio manderà Olivas e Salisu davanti a Masip con Moyano e Nacho Martinez sugli esterni, in mezzo al campo la regia e l’interdizione di Joaquin Fernandez e Michel con Plano e Toni Villa che dovranno supportare dagli esterni l’azione dei due attaccanti. Sergi Guardiola e Unal dovrebbero essere nuovamente scelti per iniziare la partita, anche perchè le alternative a disposizione dell’allenatore non sono troppe.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Barcellona Valladolid indicano chiaramente nei blaugrana la squadra favorita: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1,14 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre siamo addirittura ad una quota di 18,00 volte la puntata sul segno 2 che identifica il successo della squadra ospite. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 8,25 volte la puntata.



