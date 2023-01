Diretta Barcellona Virtus Bologna/ Streaming video tv: insidia blaugrana! (Eurolega)

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: ALTRO GRANDE TEST!

Barcellona Virtus Bologna sarà in diretta dal Palau Blaugrana alle ore 20:30 di giovedì 5 gennaio: si gioca per la 17^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, dunque con questa partita le V nere chiudono il loro girone di andata. Il bilancio? Positivo, anche se il record parla di 7 vittorie e 9 sconfitte: la classifica è corta e la Virtus Bologna, nonostante il tredicesimo posto, ha una sola partita da recuperare per arrivare in zona playoff, e soprattutto arriva alla complicatissima trasferta in Catalogna dalla bellissima vittoria contro il Fenerbahçe capolista, che ha dato ancor più consapevolezza ai ragazzi di Sergio Scariolo.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 74-96): si chiude il sipario!

Il Barcellona, a conferma di quanto si diceva della graduatoria, è una delle tre squadre al comando con 11 vittorie e 5 sconfitte; il suo dicembre non è stato particolarmente brillante (3-3) ma intanto i blaugrana hanno vinto sul campo della Stella Rossa e rispetto all’inizio di stagione hanno ritrovato Nikola Mirotic, MVP dell’ultima regular season. La diretta di Barcellona Virtus Bologna sarà una prova del fuoco per la Segafredo, che vincendo qui migliorerebbe la sua classifica e soprattutto prenderebbe ancor più fiducia nella corsa verso i playoff, che si prospetta lunga ed entusiasmante. Staremo a vedere quello che succederà al Palau Blaugrana…

DIRETTA/ Pesaro Virtus Bologna (risultato finale 82-87): vittoria nel finale

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Virtus Bologna sarà trasmessa come di consueto sui canali della televisione satellitare, che si occupa di fornire le principali partite di Eurolega – cominciando ovviamente dalle squadre italiane – e che metterà a disposizione dei suoi abbonati il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre va ricordato che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sulla sfida di questa sera, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Baskonia Virtus Bologna (risultato finale 90-79): Marinkovic 22 punti

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Barcellona Virtus Bologna ci farà compagnia tra poche ore: anche le V nere hanno vinto tre partite a dicembre, ma sono arrivate nelle ultime quattro uscite e soprattutto il colpo contro il Fenerbahçe, senza Daniel Hackett e con un Alessandro Pajola a mezzo servizio – ma comunque decisivo – ci ha detto di come questa squadra possa ancora salire di colpi, e abbia le capacità giuste per andare a prendersi i playoff. Un gruppo che è stato costruito con questo obiettivo, ma che naturalmente deve maturare esperienza: lo sta facendo, come dimostrato anche dal successo in rimonta sul Maccabi Tel Aviv.

Certo il Barcellona rimane una corazzata di Eurolega: nel 2021 ha raggiunto la finale (persa contro l’Anadolu Efes), l’anno seguente è uscita in semifinale per mano del Real Madrid dando la sensazione forte di aver raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto, ma comunque stiamo parlando di due Final Four consecutive dopo un periodo di buio. Sarunas Jasikevicius sa bene che il lavoro sarà portato a termine solo sollevando il trofeo a fine stagione, intanto bisogna procedere passo dopo passo provando a prendersi una posizione ottimale nella griglia dei quarti di finale. Vedremo allora cosa succederà nell’imminente diretta di Barcellona Virtus Bologna…











© RIPRODUZIONE RISERVATA