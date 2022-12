Diretta Virtus Bologna Fenerbahçe/ Streaming video tv: Scariolo vs Itoudis (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE: GRANDE SFIDA!

Virtus Bologna Fenerbahçe è in diretta dalla Segafredo Arena: palla a due alle ore 20:30 di venerdì 30 dicembre per la 16^ giornata di basket Eurolega 2022-2023. Le V nere, che sono apparse in ripresa dopo un periodo complesso e hanno vinto qualche partita importante per ripartire nella corsa verso i playoff, ospitano ora una squadra, quella turca, che fin dalla prima giornata dell’attuale Eurolega ha preso il comando delle operazioni di classifica dimostrando di essere tornata scintillante come qualche anno fa, anche se ultimamente ha perso un po’ di smalto ed è stata raggiunta da altre squadre in classifica.

La Virtus Bologna sa che questo è un test particolarmente complesso, ma che può fungere da importante esame di maturità: la strada per i playoff è lunga (siamo alla penultima giornata di andata) e perdere una partita non può essere una discriminante assoluta – così come vincerla, per contro – ma certamente battere il Fenerbahçe sarebbe un bel colpo per il morale e i prossimi impegni. Non ci resta dunque che aspettare che prenda il via la diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe per scoprire come andranno le cose sul parquet della Segafredo Arena, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questa serata di Eurolega.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per ogni partita delle italiane in Eurolega, anche la diretta tv di Virtus Bologna Fenerbahçe verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento dunque sarà riservato ai possessori di un abbonamento, che potranno avvalersi anche del consueto servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Si deve inoltre ricordare che sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Virtus Bologna Fenerbahçe si annuncia scintillante: la squadra turca nell’epoca di Zelimir Obradovic è stata una continua partecipante alla Final Four e ha anche vinto l’Eurolega in una occasione, una squadra che ha ospitato grandi campioni del calibro di Bogdan Bogdanovic, Pero Antic, Ekpe Udoh (ex della partita, peraltro), Nemanja Bjelica, Kostas Sloukas e altri ancora. Poi è arrivato il calo, ma finalmente il Fenerbahçe sembra tornato: coach Dimitris Itoudis è una garanzia, l’acquisto di Nick Calathes ha dato genialità e le cose in effetti stanno andando parecchio bene, con il ritorno ai playoff che appare scontato.

È quello ovviamente l’obiettivo della Virtus Bologna, che deve ancora lottare per avere un posto al tavolo delle grandi ma, nelle settimane che hanno caratterizzato questa Eurolega, ha comunque dimostrato di poter ambire alla post season. Certo c’è stato qualche passaggio a vuoto di troppo e la classifica non è ancora ottimale, ma stiamo parlando di una squadra che mancava a questa competizione da tre lustri e che dunque si deve riassestare, avendo trovato un torneo profondamente cambiato e verosimilmente più competitivo. Tra poche ore si alzerà la palla a due di Virtus Bologna Fenerbahçe, non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sul parquet…











