DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: sarà il sesto incrocio in Eurolega (31 gennaio 2024)

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

La diretta di Barcellona Virtus Bologna ci presenta cinque precedenti, con un quadro nettamente a favore della Segafredo: un 4-1, l’unica vittoria blaugrana contro le V nere è arrivata nel febbraio di un anno fa alla Segafredo Arena, era finita 75-92 in una partita senza storia. Questo però ci dice che la Virtus Bologna ha vinto ogni singolo incrocio al Palau Blaugrana: sono due e dunque non fanno una statistica incredibile, ma comunque un dato da non sottovalutare. Nel gennaio 2023 la Segafredo era passata in Catalogna con il risultato di 75-83, anche se poi quel successo (come quello contro il Real Madrid) non era servito per guadagnare la qualificazione ai playoff.

L’altro successo è datato: ottobre 2001, nella regular season di un’Eurolega già moderna ma con formula diversa. Il risultato era stato 69-85: 16 punti e 13 rimbalzi per un Rashard Griffith da 8/10, 20 punti per Manu Ginobili che non aveva tirato benissimo (8/18) ma aveva anche avuto 5 recuperi, poi 14 punti per Antoine Rigaudeau. Nel Barcellona 18 punti e 6 rimbalzi di Arturas Karnisovas, 13 con 5 assist per Sarunas Jasikevicius. Quell’anno la Virtus Bologna avrebbe perso la finale contro il Panathinaikos di Dejan Bodiroga, l’anno seguente grande trascinatore del Barcellona che sarebbe salito sul tetto d’Europa con il forte contributo del playmaker lituano e di Gregor Fucka. (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Barcellona Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: SPAREGGIO PER IL SECONDO POSTO!

Barcellona Virtus Bologna sarà in diretta dal Palau Blaugrana, alle ore 20:30 di mercoledì 31 gennaio: siamo nella 24^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 e torna il turno doppio, dunque un impegno che andrà preso con le pinze dalla Segafredo anche perché questa è la sfida diretta per il secondo posto. Le due squadre sono appaiate a quota 15 vittorie e 8 sconfitte, ormai ben staccate dal Real Madrid capolista; nell’ultimo turno la Virtus Bologna ha perso contro il Fenerbahçe ma, possiamo dire così, non ha pagato dazio perché i blaugrana sono stati sconfitti da Milano al Mediolanum Forum.

Va anche ricordato che la partita di andata era stata un capolavoro della Virtus Bologna che, sotto anche in maniera pesante, aveva operato una straordinaria rimonta andando a vincere; ora chiaramente quel successo potrebbe fare tutta la differenza del mondo ma è giusto dire che le V nere stanno attraversando un momento di flessione, come del resto l’avversaria di stasera. Aspettiamo allora che la diretta di Virtus Bologna Barcellona ci faccia compagnia, nel frattempo come sempre possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere nel corso della partita al Palau Blaugrana.

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Barcellona Virtus Bologna abbiamo detto che la Segafredo è in calo, e in effetti è così: la squadra di Luca Banchi ha perso qualche partita di troppo ultimamente, almeno rispetto all’ottimo passo che aveva avuto in avvio, ma questo ovviamente è anche un calo strutturale in una stagione così lunga e nella quale la Virtus Bologna è partita per vincere tutto. Sicuramente le energie fisiche sono venute meno, e si tratta ora di ritrovarle; con 11 giornate da giocare è presto per fare bilanci circa la corsa al play in, ma vincere questa sera avvicinerebbe l’obiettivo e non di poco.

Discorsi simili si possono fare per il Barcellona, che arriva da due sconfitte consecutive: prima di perdere ad Assago era caduto nettamente a Istabul contro l’Anadolu Efes, in generale come detto il momento è complicato e infatti si è anche parlato dell’esonero di Roger Grimau, con l’ombra di Dimitris Itoudis che aleggerebbe sul Palau Blaugrana. Per il momento il Barcellona non ha cambiato ma chissà che lo faccia più avanti nel corso della stagione, per il momento sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose nella diretta dell’attesissima Barcellona Virtus Bologna.











