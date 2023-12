DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA/ Video streaming tv: il pensiero di Luca Banchi (oggi 6 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: PARLA BANCHI

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Virtus Bologna Barcellona, può essere utile anche se magari poco piacevole per i tifosi felsinei rileggere il commento di coach Luca Banchi dopo il ko della Virtus Bologna settimana scorsa sul campo del Bayern Monaco, nella precedente giornata di Eurolega: “Siamo molto dispiaciuti. Avevamo approcciato la partita con un buon focus, buona qualità e buon impatto offensivo e difensivo. Da due minuti prima della fine del secondo quarto abbiamo perso in fluidità e scelte di tiro, anche per problemi di falli, e ci siamo disuniti. Dobbiamo andare avanti, questa è l’Eurolega, ma dobbiamo essere capaci di produrre sempre la stessa qualità di basket, per tutta la partita”.

Luca Banchi con grande sportività ha riconosciuto anche i meriti degli avversari, però sicuramente adesso c’è qualcosa su cui lavorare per la Virtus Bologna: “Complimenti a Monaco, che ha avuto impatto fisico, come dimostrano le sette stoppate e i rimbalzi, ed è stato capace di tornare dal -14 e poi di non farci più entrare in partita. Noi dobbiamo correggere gli errori, avere più confidenza e chimica, e saper affrontare gli infortuni, come oggi è successo a Smith. Dobbiamo saper superare queste situazioni”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Barcellona sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Barcellona (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: MATCH DI LUSSO!

Virtus Bologna Barcellona, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 6 dicembre 2023, per la dodicesima giornata della Eurolega di basket edizione 2023-2024. Si apre un doppio turno che caratterizzerà questa settimana con un match delicatissimo, la diretta di Virtus Bologna Barcellona vede infatti la Virtus Segafredo Bologna, che con sette vittorie a fronte di quattro sconfitte sta tenendo un ritmo decisamente buono, che potrebbe finalmente riportare la V Nera al top europeo dopo tanti anni, almeno per quanto riguarda la competizione più prestigiosa.

Va anche detto che Bologna ultimamente sta sempre alternando una vittoria e una sconfitta, dopo il netto ko per 90-76 incassato nello scorso turno contro il Bayern Monaco sarebbe quindi il momento di tornare alla vittoria, ma non sarà evidentemente facile riuscirci contro il Barcellona, che finora ha perso solo due volte. Queste sono d’altronde le partite che possono garantire la svolta fra la normalità e il definitivo salto di qualità: cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Barcellona?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BARCELLONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Barcellona, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino della formazione bolognese nelle precedenti undici giornate di Eurolega. Notizie eccellenti per la Virtus Bologna, che aveva iniziato con una sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas prima di infilare ben cinque vittorie consecutive, tra cui un meraviglioso +24 esterno contro il Monaco, che hanno lanciato ai vertici della classifica la squadra di coach Luca Banchi. La netta sconfitta contro il Real Madrid ha indicato che c’è ancora da lavorare, però poi il derby contro Milano ha sancito l’immediato ritorno al successo.

Arriviamo così alle ultime giornate, già caratterizzate dai citati alti e bassi, sempre rispettando il fattore campo: sconfitta ad Atene contro il Panathinaikos, vittoria casalinga contro il Fenerbahce e ko in Baviera. Oggi appunto dovrebbe essere la volta di tornare al successo, ma evidentemente contro il Barcellona sarebbe un’impresa anche davanti al pubblico amico. Nove vittorie e due sconfitte sono infatti il bottino dei catalani, che costituiscono allora un test decisamente attendibili sulle ambizioni degli uomini del coach Luca Banchi: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Virtus Bologna Barcellona?











