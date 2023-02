Diretta/ Bari Cagliari streaming video tv: scontro playoff (serie B)

DIRETTA BARI CAGLIARI: I GALLETTI OSPITANO I SARDI

La diretta Bari Cagliari, in programma sabato 18 febbraio alle ore 16:15, potrebbe significare molto per la lotta ai playoff. I Galletti sono a quattro punti sopra i sardi con lo stesso numero di partite e si preparano ad una sfida dall’alto tasso emotivo al San Nicola. I pugliesi arrivano da due vittorie consecutive contro Spal e Cosenza, trascinati dal solito Cheddira. Si è riscattato invece il Cagliari che dopo la caduta di Modena, ha superato il Benevento con il gol dell’ex Lapadula.

DIRETTA/ Cagliari Inter Primavera (risultato finale 2-3): Esposito show e tripletta!

Il Bari in casa ha messo a referto diciassette punti e il recente andamento racconta di un altalenarsi di risultati che da fine 2022 a metà febbraio 2023 ha visto la sequenza vittoria-sconfitta due volte più un’altra vittoria. Il Cagliari fuori casa invece fatica eccome e lo specchio delle ultime cinque sfide racconta di tre sconfitte e due pareggi che rendono i sardi, considerando tutta la stagione, la penultima squadra per andamento nonché l’unica insieme a Cosenza (6) e Brescia (9) a non aver tocca quota doppia cifra (8).

Diretta/ Bari Cosenza (risultato finale 2-1): Cheddira regala la vittoria

BARI CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Cagliari è visitabile su Sky tramite l’abbonamento sotto inserzione ” pacchetto Calcio”, altra app è DAZN, con un canone annuo o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Bari Cagliari in streaming video, è la piattaforma Helbiz a trasmetterla o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, esclusiva per i clienti delle relative emittenti.

BARI CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bari Cagliari vedono i pugliesi schierarsi con il 4-3-1-2. In porta Caprile, difesa a quattro con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. Mezzala destra Maita, Maiello regista e interno mancino Bendetti. Il trequartista di giornata dovrebbe essere Ruben Botta con Cheddira e Sebastiano Esposito tandem d’attacco.

Diretta/ Cagliari Benevento (risultato finale 1-0): la decide Lapadula!

Il Cagliari risponde con lo stesso modulo: tra i pali Radunovic, Capradossi-Dossena-Obert in linea difensiva. Centrocampo con Zappa, Makoumbou, Kourfalidis e Dentello. Reparto offensivo con Mancosu dietro le due punte Lapadula e Prelec.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Bari Cagliari vedono favoriti i padroni di casa con il segno 1 a quota 2.15. Sempre secondo Snai, il pareggio si trova a 3.20 con il 2 fisso a 3.50 in favore dei sardi.

La quota del Gol è possibile giocarla a 1.80 mentre il No Gol (nessuna o massimo una squadra a segno) è offerto a 1.90. Discorso Over/Under 2.5: se nella partita verranno segnati almeno tre gol parliamo di 2.05, altrimenti 1.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA