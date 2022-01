Diretta Bari Catania/ Streaming video tv: la capolista vuole allungare (Serie C)

DIRETTA BARI CATANIA: GRANDE SFIDA!!

La diretta di Bari Catania è in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30. Una sfida che mette di fronte due squadre che stanno vivendo due momenti opposti: i pugliesi hanno fatto un ottimo girone di andata e intendono continuare su questa strada per conquistare la promozione, mentre i siciliani hanno dovuto fare i conti con una istanza di fallimento e con dei punti di penalizzazione.

Il Bari, nel dettaglio, è reduce da sette risultati utili: l’ultimo è la vittoria contro il Potenza tra le mura amiche. Il Catania invece nell’ultimo turno disputato è stato sconfitto dal Monopoli, dopo che era arrivata una reazione soddisfacente nei derby con Palermo e Messina. Adesso si ritroverà a dovere disputare un altro impegno ostico, sulla carta quello più duro dato il gap in classifica tra le due squadre.

DIRETTA BARI CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Bari Catania, in programma domenica 23 gennaio alle ore 17.30, sarà trasmessa in televisione su Sky Sport al canale 252 del satellitare: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati all’emittente. Per assistere alla partita di Serie C, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti dell’intero campionato: è possibile acquistare l’abbonamento oppure la singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CATANIA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Bari Catania, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C – Girone C. I pugliesi hanno dovuto fare i conti con un focolaio di Covid-19 e con alcune defezioni, soprattutto a centrocampo, dove mancheranno gli squalificati Maita e Scavone. In difesa non ci sarà Terranova, che sta anch’egli scontando una squalifica. Il tecnico Michele Mignani dovrebbe dunque ridisegnare il suo undici in un 3-4-1-2 così strutturato: Frattali; Pucino, Celiento, Gigliotti, Ricci; Mallamo, Di Gennaro, D’Errico; Botta; Antenucci, Paponi.

Il Catania invece in questa sessione di mercato invernale ha messo a segno parecchi colpi in uscita: Ceccarelli ha risolto il contratto ed anche le cessioni di Calapai, Maldonado e Piccolo sono in dirittura d’arrivo. Non ci saranno inoltre gli squalificati Claiton e Rosaia. È così che il tecnico Francesco Baldini deve fare la conta, seppure senza rinunciare al suo 4-4-2: Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Russotto, Greco, Provenzano, Russini; Moro, Sipos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Bari Catania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono ampiamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Catania.

