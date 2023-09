Diretta/ Bari Catanzaro (risultato 0-0) video streaming tv: tutto bloccato! (Serie B, 24 settembre 2023)

DIRETTA BARI CATANZARO (RISULTATO LIVE 0-0): IN CAMPO

Nel primo tempo della partita tra Bari e Catanzaro, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0, ma c’è stata un’occasione degna di nota creata da Giuseppe Nasti. Nasti, un giocatore talentuoso del Bari, ha avuto un’opportunità chiara nei primi venti minuti di gioco. Dopo un preciso passaggio da un compagno di squadra, si è trovato in una posizione ideale all’interno dell’area di rigore del Catanzaro. Con determinazione, ha cercato di superare il portiere avversario con un tiro mirato.

DIRETTA/ Catanzaro Parma (risultato finale 0-5): sigillo di Colak! (Serie B, 17 settembre 2023)

Il portiere del Catanzaro, tuttavia, ha compiuto una parata eccezionale, deviando la palla fuori dallo specchio della porta. Questo salvataggio ha mantenuto il punteggio sullo 0-0 e ha impedito al Bari di ottenere il vantaggio. Questa occasione ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso e ha dimostrato la determinazione di entrambe le squadre a cercare il primo gol della partita. Mentre il cronometro avanzava nei primi venti minuti, i tifosi erano in trepidante attesa di vedere come si sarebbe sviluppato il resto del match tra Bari e Catanzaro. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Pisa Bari (1-1) gol e highlights: Akpa-Chukwu risponde a Beruatto! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA BARI CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Bari Catanzaro mette di fronte due formazioni che si posizionano rispettivamente all’ottavo e quinto posto in classifica con 7 e 10 punti. Due formazioni dal destino ed inizio opposto in questo campionato di serie B. Da una parte il Bari di mister Michele Mignani che ha realizzato tre gol in campionato contro la compagine del tecnico Vivarini (ex di gara) che ne ha collezionati 6 in più.

Per il Catanzaro, infatti, sono 9 i gol realizzati, da tenere d’occhio in zona gol nel Catanzaro Jari Vandeputte e Tommaso Biasci, entrambi a quota due reti. Non bisogna mai dimenticarsi però Alfredo Donnarumma e Pietro Iemmello, entrambi con una rete in campionato. Va decisamente meglio al Bari in zona difensiva con appena due gol subiti; Catanzaro invece che ne ha presi ben 9 in 5 partite. Catanzaro che si presenta come la seconda peggiore difesa del campionato meglio solamente della Feralpisalò, che ne ha subiti due in più nelle stesse partite giocate. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Pisa Bari (risultato finale 1-1): pareggio di Akpa-Chukwu! (Serie B, 16 settembre 2023)

BARI CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BARI CATANZARO: DERBY DEL SUD!

Bari Catanzaro, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Il team pugliese ha dovuto affrontare alcuni pareggi in eccesso, ben tre su cinque partite disputate (l’ultimo in casa del Pisa), che li hanno allontanati dalla vetta della classifica. È fondamentale ora ritrovare una maggiore continuità di risultati per puntare direttamente alla promozione, un obiettivo sfuggito per un soffio nella stagione precedente.

I giocatori giallorossi, nonostante la pesante sconfitta subita in casa nell’ultimo match contro il Parma, hanno comunque accumulato 10 punti nelle prime cinque partite, superando le aspettative. Calabresi a caccia di una reazione che potrebbe rilanciarli verso la vetta della classifica. Le due squadre non si affrontano in campionato a Bari dai tempi della Serie C, ultimo precedente il 30 ottobre 2021 con vittoria per 2-1 del Bari.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Bari Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Acampora, Maiello, Maita, Sibilli, Nasti, Morachioli. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati, Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc, Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte, Biasci, Iemmello.

BARI CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA