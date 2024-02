Diretta/ Bari Feralpisalò (risultato finale 1-0): rigore vincente di Sibilli! (Serie B, 17 febbraio 2024)

DIRETTA BARI FERALPISALO’ (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio San Nicola il Bari batte la Feralpisalò per 1 a 0. Nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo con i padroni di casa che tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni ma con il passare dei minuti gli ospiti crescono senza tuttavia capitalizzare un paio di opportunità con Balestrero e Kourfalidis verso l’intervallo. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i biancorossi si vedono annullare un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Kourfalidis a fermare il cross di Sibilli al 57′ a causa dell’intervento del VAR. Nell’ultima parte dell’incontro i Galletti riescono a passare in vantaggio al 77′ grazie alla rete messa a segno da Sibilli, bravo a trasformare il rigore concesso per fallo di mano di Di Molfetta. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Bari di portarsi a quota 33 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò resta ferma a 21 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Video/ Bari Lecco (3-1) gol e highlights: Sibilli firma il successo! (Serie B, 10 febbraio 2024)

BARI FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Feralpisalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Feralpisalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Video/ Feralpisalò Palermo (1-2) gol e highlights: Ranocchia e Soleri decidono il match (10 febbraio 2024)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il risultato tra Bari e Feralpisalò è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio al San Nicola, il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancorossi continuano a faticare in avanti vedendosi pure annullare con l’ausilio del VAR un calcio di rigore fischiato al 57′ per fallo di mano di Kourfalidis ad intercettare irregolarmente un cross di Sibilli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Bari Lecco (risultato finale 3-1): inutile il gol di Novakovich! (Serie B, 10 febbraio 2024)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Bari e Feralpisalò sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e la partita tarda a decollare con gli ospiti guidati dal tecnico Zaffaroni che si proiettano in zona offensiva verso il 45′ con una conclusione alta non di molto di Kourfalidis, incapace di approfittare di un erroraccio commesso da Dorval. Fino a questo momento il direttore di gara Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha ammonito solamente Di Cesare al 24′ tra i calciatori del Bari. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Bari e Feralpisalò è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Iachini partono forte tentando subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva anche all’11’ con un colpo di testa impreciso di Puscas. Ecco le formazioni ufficiali: BARI (4-3-1-2) – Brenno; Dorval, Di Cesare Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Sibilli; Menez, Puscas. Allenatore: Iachini. FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Dubickas, Butic. Allenatore: Zaffaroni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Passiamo ora alle statistiche della diretta di Bari Feralpisalò, in attesa che le due compagini si diano battaglia sul rettangolo di gioco. Il Bari sembra avere una tendenza particolare per i momenti finali delle partite, con il 23% dei gol che arrivano nei minuti 76-90. D’altra parte la Feralpisalò sembra preferire i minuti 46 e 60, con il 26% dei suoi gol realizzati in questo intervallo. Entrambe hanno mostrato delle difficoltà offensive nel recente passato, con il Bari che non è riuscito a segnare in 4 delle 12 partite casalinghe di Serie B in questa stagione.

Analogamente la Feralpisalò ha registrato la stessa statistica nelle trasferte, non riuscendo a trovare la rete in 5 delle 12 partite. Una nota di attenzione per i pugliesi riguarda la difesa, avendo subito gol in ciascuna delle loro ultime 6 partite, una statistica che potrebbe essere oggetto di miglioramento. Poi queste due compagini sembrano avere un approccio abbastanza equilibrato al primo tempo, con il Bari che si trova in vantaggio nel 25% delle partite al termine del primo tempo, mentre il Feralpisalò nel 27%. (agg. Gianmarco Mannara)

BARI FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Bari e Feralpisalò presenta solamente tre incontri giocati tra queste due formazioni. La prima sfida è terminata con la vittoria da parte della formazione lombarda con il risultato di 1-0. Una vittoria a sorpresa in quanto si trattava degli ottavi di finale play off per l’accesso in serie B. Ad andare in rete il centravanti Giacomo Tulli, autore quell’anno di tre marcature. Risultato decisamente diverso, sempre nella stessa competizione.

Quindi nella gara di ritorno con uno scialbo pareggio a reti bianche consentì ai Leoni del Garda di approdare al turno successivo eliminando proprio il Bari. Per la prima volta in campionato le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra l’undici novembre 2023, in una sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Risultato finale di 3-3 con le reti per il Bari di Nasti, Sibilli e Achik mentre per la formazione lombarda ad andare in rete Zennaro, Sau e autogol del capitano barese Di Cesare. (Marco Genduso)

BARI FERALPISALÒ: RILANCIO DEI GALLETTI?

Bari Feralpisalò, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Bari ha iniziato il nuovo corso guidato da Giuseppe Iachini con convinzione, ottenendo una vittoria convincente sabato scorso contro il Lecco, con un punteggio di 3-1. La partita al San Nicola ha visto i padroni di casa prendere il comando al 26′ con Benali, ampliando poi il vantaggio nella ripresa con i gol di Puscas al 53′ e Sibilli al 69′ (con Novakovich che ha segnato per gli ospiti all’81’). Grazie a questo successo, i Galletti sono saliti a 30 punti, riducendo il gap a soli tre punti dal Modena, attualmente ottavo in classifica.

D’altra parte, la Feralpisalò, dopo aver ottenuto tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio), ha subito la tredicesima sconfitta stagionale sabato scorso, perdendo in casa per 2-1 contro il Palermo. Il primo tempo della partita è terminato senza gol, ma nella ripresa gli ospiti hanno preso il controllo con i gol di Ranocchia al 68′ e Soleri al 76′ (con Dubickas che ha segnato un gol tardivo per la Feralpisalò al 91′). Così, la squadra di Marco Zaffaroni è rimasta ferma a 21 punti, attualmente a un punto dalla zona playout.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Bari Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Sibilli, Puscas, Menez. Risponderà la Feralpisalò allenata da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic.

BARI FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA