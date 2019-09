Diretta Bari Reggina/ Streaming video Rai: grande fascino al San Nicola (Serie C)

Bari Reggina, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli e si gioca lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà il posticipo che chiuderà il programma della quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Inizio di stagione travagliato per i biancorossi, appena tornati tra i professionisti ma comunque capaci di ottenere 6 punti nelle prime due trasferte in casa di Sicula Leonzio e Rieti, dove domenica scorsa i pugliesi sono passati al 95′ grazie a un gol di Antenucci. In casa però il Bari è stato sconfitto all’esordio tra le mura amiche dalla Viterbese, ed ora proverà a riscattarsi davanti ai propri tifosi di fronte a una Reggina lanciatissima. Dopo aver pareggiato sul campo della Virtus Francavilla gli amaranto hanno battuto in goleada in casa la Cavese per 5-1, poi domenica scorsa hanno rifilato un secco 3-0 al Bisceglie grazie alle reti di Corazza, Garufo e Bianchi. Sarà uno scontro tra grandi piazze che puntano al vertice e a ripetere uno scontro che nei primi anni 2000 andava in scena anche in Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Reggina, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà il posticipo trasmesso in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 58 di RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione RaiPlay su dispositivi mobili come tablet, smartphone o su smart tv, o collegandosi tramite pc sul sito raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BARI REGGINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Bari Reggina, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio San Nicola di Bari, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 3-5-2 per il Bari di Cornacchini schierato con: Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Bianco, Terrani, Costa; Antenucci, Simeri. Risponderà con un 3-4-1-2 la Reggina di Mimmo Toscano schierata con: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Marchi, Garufo, Bellomo, De Rose, Bianchi, Bresciani, Corazza, Reginaldo.



LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Bari favorito per la conquista della vittoria contro la Reggina. Vittoria in casa quotata 1.75, pareggio proposto a una quota di 3.40 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 4.50. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.25, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA