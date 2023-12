DIRETTA/ Bari Sudtirol video streaming tv: cinque precedenti in equilibrio (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA BARI SUDTIROL, TESTA A TESTA

La diretta della sfida Bari Sudtirol vede scendere in campo due formazioni che in passato l’una contro l’altra si sono ritrovate soltanto in cinque occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio. La prima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella del 30 aprile 2022 con il successo degli altoatesini in trasferta con il risultato di 1-2.

Rispose il Bari ottenendo il successo della gara di ritorno del campionato successivo in serie B. Le due squadre si sono affrontate anche in semifinale play-off per l’accesso in massima serie. Tra andata e ritorno le due formazioni hanno ottenuto un successo a testa con il Bari che passò al turno successivo alla luce del miglior posizionamento in campionato. L’ultima sfida è stata decisa dal gol di Leonardo Benedetti con una girata al volo che si insaccò in rete. (Marco Genduso)

BARI SUDTIROL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bari Sudtirol sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Bari Sudtirol sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

VOGLIA DI RISCATTO

La diretta Bari Sudtirol, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00, racconta della 16esima giornata di Serie B. I pugliesi sono reduci da un periodo negativo come testimoniano le tre partite consecutive senza vincere, partendo dal 3-3 in casa della Feralpisalò ultima in classifica. Dopo questo pareggio sono arrivate due sconfitte: la prima in casa col Venezia per 3-0, la seconda sul campo del Lecco per 1-0. Sono dunque anche due partite di fila senza segnare.

Se il Bari non se la passa bene, il Sudtirol è messo ancora peggio. L’ultima vittoria degli altoatesini risale al 28 ottobre nella sfida interna contro la Sampdoria terminata 3-1. Da quel match in poi ben tre sconfitte consecutive con Parma, Pisa e Cittadella più il pareggio col Brescia e infine un’altra gara persa, quella col Como. Il Sudtirol è attualmente tredicesimo in classifica ad un solo punto dal Bari decimo.

BARI SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bari Sudtirol vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Brenno, retroguardia a quattro composta da Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo le mezzali saranno Maita e Acampora con Benali in regia. Davanti Sibilli, Nasti e Achik.

Risponde il Sudtirol col 4-4-2. Tra i pali Poluzzi, difesa formata da Ghiringhelli, Giorgini, Masiello e Davi. Esterni agiranno Tait a destra e Casiraghi a sinistra mentre Broh e Peeters occuperanno la zona centrale. In attacco Pecorino e Merkaj.

BARI SUDTIROL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bari Sudtirol danno per favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, la X è data a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.50.

L’Over 2.5 è offerto a 2.70 mentre per quanto riguarda l’Under 2.5 siamo a 1.44. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.

