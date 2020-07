Diretta Bari Ternana/ Streaming video e tv: galletti favoriti d’obbligo (Serie C)

Bari Ternana, diretta dall’arbitro Marchetti, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una delle sfide in programma nel secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Tornano in campo le seconde classificate della regular season e il Bari è tra di esse. Per blasone i biancorossi possono essere considerati la grande favorita di questi play off, ma non disputano una partita ufficiale dal pari di Catanzaro dello scorso 9 marzo e la Ternana è un osso duro, arrivata a giocarsi i quarti di finale di questa post season avendo superato già tre turni. Ai pari interni contro Avellino e Catania, valsi la qualificazione grazie alla migliore posizione in classifica rispetto agli avversari, per i rossoverdi ha fatto seguito la vittoria sul campo del Monopoli. Decisivo il gol di Salzano che ha permesso alla Ternana di proseguire la corsa verso la Serie B, anche se il Bari è agguerrito e punta al doppio salto, dopo aver già vinto la Serie D l’anno scorso in seguito al fallimento del club.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Ternana non sarà disponibile: il campionato di Serie C è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma Elevensports e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TERNANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Bari e Ternana, in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari. I puglies padroni di casa, guidati in panchina da mister Vincenzo Vivarini, dovrebbero scegliere un 4-3-1-2 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci. La Ternana allenata da Fabio Gallo dovrebbe rispondere schierata dal 1′ con un 4-3-3: Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Celli; Paghera, Palumbo, Salzano; Furlan, Ferrante, Defendi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Bari Ternana. Netto favore del pronostico per i padroni di casa dal momento che il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Benevento (segno 2) varrebbe 3,90 volte la posta in palio.



