Diretta Bari Ternana/ Streaming video tv: sfida tra le due corazzate! (Serie C)

Bari Ternana, in diretta dallo stadio San Nicola, è la partita che nel campionato di Serie C 2020-2021 tutti stavano aspettando: si gioca alle ore 17:30 di domenica 15 novembre, e mette a confronto le prime due nella classifica del girone C. Il Bari anche l’anno scorso partiva con i favori del pronostico, ma si era dovuto arrendere alla Reggina e poi aveva perso la finale playoff contro la Reggio Audace; ora, affidato a Gaetano Auteri, ha se possibile migliorato una rosa che farebbe bella figura al piano di sopra e, dopo aver strapazzato il Potenza, si è preso il secondo posto solitario anche se il Teramo deve recuperare una partita. Ha però 4 punti in più la Ternana di Cristiano Lucarelli, ancora imbattuta e reduce da una grande serie di vittorie: potrebbe essere l’anno buono per i rossoverdi, che nel turno infrasettimanale hanno dominato la Virtus Francavilla pur vincendo con un solo gol di margine. Ora quindi siamo del tutto pronti a tuffarci nella grande atmosfera della diretta di Bari Ternana; aspettandone il calcio d’inizio possiamo provare a valutare alcune delle scelte da parte dei due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

Eccoci allora alle probabili formazioni di Bari Ternana: nel 3-4-3 di Auteri tornano i titolari a cominciare da Di Cesare, che si piazza davanti al portiere Frattali in compagnia di Marco Perrotta e Celiento. In mezzo al campo tornerà poi Raffaele Bianco, da vedere se Lollo avrà una possibilità ma sembra che Maita parta ancora favorito per completare la mediana, così Matteo Ciofani sulla corsia destra mentre sull’altro versante Corsinelli è in vantaggio su Semenzato. Nel tridente offensivo la prima punta dovrebbe essere Simeri: gli faranno compagnia Marras – doppietta al Viviani – e D’Ursi ma attenzione alle candidature di Montalto e Citro.

E’ invece un 4-2-3-1 quello di Lucarelli, che allo stesso modo ha tante scelte: rispetto a mercoledì Modibo Diakité potrebbe essere titolare al fianco di Boben, davanti a Iannarilli e con due terzini che saranno Marino Defendi e Mammarella, anche lui a riposo nell’ultima giornata. In mediana Salzano avanza la sua candidatura dopo il gol decisivo, con Palumbo che potrebbe essere confermato al suo fianco; Falletti chiaramente sarà il trequartista centrale con Partipilo sicuramente a destra e Furlan che insidia la maglia di Torromino sull’altro versante, come prima punta è ballottaggio tra Raicevic e Vantaggiato.

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Bari Ternana, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,10 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la vostra puntata.

