Diretta Bari Trastevere/ Streaming video tv: pugliesi favoriti (Coppa Italia)

Bari Trastevere, in diretta dallo stadio San Nicola del capoluogo pugliese alle ore 17.30 di questo pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2020, è in programma per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021, che prende il via in ritardo in questa edizione. Avvicinandoci alla partita, possiamo osservare che la diretta di Bari Trastevere ci offre un confronto molto particolare, perché naturalmente si tratta di due società con tradizioni completamente diverse così come diverse sono le ambizioni stagionali, dal momento che il Bari milita in Serie C e punta a risalire verso campionati ancora più prestigiosi, mentre il Trastevere è una delle nove formazioni di Serie D che sono state selezionate per partecipare alla Coppa Italia maggiore. Un impegno che i capitolini vorranno certamente onorare, anche se è altrettanto chiaro che sia il Bari a partire con il favore del pronostico e con l’obiettivo di fare bella figura anche in Coppa Italia. Possiamo inoltre ricordare che questa partita Bari Trastevere sarà una sfida secca come tutte quelle del primo turno di Coppa Italia, di conseguenza in caso di pareggio si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere la squadra che si qualificherà per il turno successivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BARI TRASTEVERE

Come per tutte le partite di questo primo turno della Coppa Italia, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Bari Trastevere non sarà disponibile e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video. Di conseguenza possiamo rimandare solo ai siti Internet e profili social ufficiali delle due formazioni per le info in tempo reale sul match.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TRASTEVERE

Le probabili formazioni di Bari Trastevere rispecchiano quella che è una situazione certamente molto particolare. Anche se siamo già verso la fine del mese di settembre, possiamo trattare questo incontro alla stregua di una prova generale verso l’inizio del campionato, che è ormai imminente sia in Serie C per i Galletti del Bari sia in Serie D per la compagine capitolina. Il primo turno di Coppa Italia, anche se in una inedita collocazione, è la prima partita ufficiale della nuova stagione, che si disputa con la sessione di calciomercato ancora aperta e in vista dell’inizio dei campionati decisamente in ritardo: le incognite sono tante, il Bari inoltre non deve commettere l’errore di sottovalutare una squadra sulla carta inferiore, di conseguenza per i pugliesi sarà anche un test di personalità, mentre il Trastevere naturalmente non avrebbe potuto chiedere un test migliore, contro una formazione di categoria superiore, in vista dell’inizio del campionato di Serie D 2020-2021.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bari Trastevere, che dovrebbe essere a dire il vero a senso unico in favore dei pugliesi, tanto che le principali agenzie di scommesse sportive non hanno nemmeno quotato questo incontro di Coppa Italia, dando evidentemente per scontato il successo casalingo del Bari contro il Trastevere.



