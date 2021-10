Diretta Bari Turris/ Streaming video tv: grande sfida ai vertici del girone C!

DIRETTA BARI TURRIS: BIG MATCH PER LA VETTA DEL GIRONE C

Bari Turris, diretta all’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari, è la sfida della Serie C in programma oggi, domenica 10 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Nella ottava giornata del girone C ecco che ci si para davanti la diretta tra Bari e Turris, vero match di altissima classifica per il terzo campionato e sfida che potrebbe dire molto delle ambizioni delle due società per questa stagione. Al San Nicola padroni di casa saranno ovviamente i galletti, leader del girone C con ben 17 punti e tra i pochi club a non aver ancora messo il piede in fallo in questo avvio di stagione. Anzi per la squadra di Mignani possiamo contare appena due pareggi realizzati contro Potenza e Paganese come uniche “note dolenti” di questo avvio di campionato eccezionale. Obbiettivo del club chiaramente è quello di proseguire su tale tracciato, senza deviare, già questa sera.

Contro però oggi un club che è seconda forza del gruppo come è la Turris, e che dichiaratamente punta a un ruolo di assoluta protagonista in questa stagione della serie C (dopo il solo 14^ posto recuperato un anno fa): e che potrebbe dare del filo da torcere ai galletti. Dopo tutto i campani in classifica del girone sono subito dietro al Bari oggi e pur con 4 lunghezze da recuperare, potrebbero davvero competere alla pari con i biancorossi, anche per la promozione diretta. La squadra di Caneo (oggi squalificato) ha tutte le carte giuste per farlo e oggi sarà in campo di ritorno da tre successi di fila, l’ultimo realizzato contro il Latina. Chissà però che dirà il campo, al solito ultimo giudice: sicuro saranno grandi scintille.

DIRETTA BARI TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Turris è una di quelle sfide che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BARI TURRIS

Per le probabili formazioni della diretta tra Bari e Turris siamo ben sicuri che entrambi gli allenatori punteranno oggi solo su i loro titolari più in forma: è uno scontro diretto in vetta del girone C troppo importante quello di questa sera. Di conseguenza Mignani non potrà oggi fare a meno del solito 4-3-1-2 come schieramento, anche se non saranno poche le defezioni a cui dovrà porre rimedio. Oggi comunque si faranno avanti ancora Di Cesare e Terranova in difesa, come pure il duo Ricci-Pucino che invece sarà confermato nei corridoi: Frattali sarà ovviamente il numero 1 titolare. Per la mediana del Bari il tecnico dovrebbe affidarsi ancora a Maita al centro, con D’Errico e Scavone (fresco di gol col Monopoli) ai lati: Botta sarà la prima scelta sulla trequarti. Sono però ballottaggi aperti in attacco: per le due maglie rimangono in sospeso Simeri, Marras, Cheddira e Antenucci.

Spazio al 3-4-3 invece per le probabili formazioni della Turris, dove il vice di Caneo dovrebbe pure affidare la difesa al trittico Manzi-Di Nunzio-Esempi, con Perina confermato tra i pali. Per coprire la mediana si faranno avanti nella ottava giornata di Serie C anche Tascone e Franco, con Ghirlandi e Varutti usati sull’esterno dello schieramento. In attacco per i campani infine paiono confermati Giannone e Leonetti come esterni, specie dopo i gol segnati al Latina solo sette giorni fa: in prima punta però Santaniello rischia il posto con Longo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match del girone C di Serie C non ci è immediato fissare un pronostico netto: non è però così per il portale di scommesse Snai, che vede i galletti ampiamente favoriti. Nell’1×2 del match ecco che il successo del Bari vale 1.53 la posta in palio, mentre la vittoria della Turris è stata data a 6.50: il pareggio paga la posta a 3.70.

