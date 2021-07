Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: oggi le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: OGGI LE SEMIFINALI FEMMINILI

Giovedì 8 luglio, con inizio dei match alle ore 14:30, Wimbledon 2021 apre le sue porte alle due semifinali femminili. Stiamo dunque per conoscere il nome delle due semifinaliste, che tra due giorni si affronteranno sul campo centrale per il titolo che, nel mondo del tennis, è universalmente riconosciuto come il più prestigioso e quello che viene pacificamente definito il sogno di chiunque prenda in mano una racchetta, il torneo che anche chi abitualmente non segue questo sport ha comunque bazzicato prima o poi. Le due partite promettono grande spettacolo, soprattutto perché c’è la forte sensazione che sia parecchio complesso definire una favorita d’obbligo: nella parte alta avremo Barty Kerber, nella metà bassa del tabellone femminile ci sarà invece Karolina Pliskova Sabalenka.

A Wimbledon 2021 dunque è tempo di semifinali femminili: delle quattro giocatrici che ci sono arrivate spicca la veterana Angelique Kerber, anche l’unica ad aver già trionfato ai Championships, ma poi un’altra ex numero 1 come Karolina Pliskova, una giovane in grande ascesa (da tempo) che risponde al nome di Aryna Sabalenka e infine quella che oggi guida la classifica Wta, ovvero Ashleigh Barty che in finale a Londra ci era arrivata nel doppio (2013) quando brillava soprattutto in questa disciplina, prima di ritirarsi temporaneamente, tornare sulla scena e infilare una serie di risultati che l’ha portata in vetta al mondo e ad essere anche in questo torneo dello Slam la favorita d’obbligo per vincere il titolo, e confermare di essere il punto di riferimento nel circuito. Sarà uno spettacolo: non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2021.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2021, come ormai da molti anni, è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale, che a questo punto resterà il solo cui dovete fare riferimento visto che, arrivati alle semifinali femminili, sono appena due i match che riguarderanno questa giornata. Si potranno seguire i match del torneo del Grande Slam anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

Tante storie si incrociano oggi nella diretta di Wimbledon 2021. Possiamo anche parlare di chi alle semifinali Wta non è arrivato: Ons Jabeur continua a timbrare record a livello di tennis di estrazione e origine araba ma il primo Slam non lo ha ancora messo in bacheca, Iga Swiatek – battuta proprio dalla tunisina – deve per ora rinunciare al secondo Major (ma i progressi sono assolutamente evidenti e il futuro può essere suo), Emma Raducanu ha rappresentato la classica favola e il sogno della Gran Bretagna, ma un infortunio agli ottavi ne ha frenato quella che sarebbe stata una corsa miracolosa.

Restano dunque le quattro regine: Angelique Kerber può diventare la più anziana vincitrice dei Championships da quando Serena Williams, nel 2016, battè proprio lei in finale, Aryna Sabalenka (che ha già vinto il Madrid Open) realizzare il sogno che la sua connazionale Victoria Azarenka (nessuna finale qui, ma due Australian Open in bacheca) forse non realizzerà più, Karolina Pliskova ha almeno una semifinale per ognuno degli Slam ma vuole finalmente togliersi la nomea di “perdente” (diciamo così, e nemmeno sarebbe vero), poi Ashleigh Barty che nel 2021 ha già vinto tre titoli (tra cui il Miami Open) e dopo aver accusato qualche problema fisico (al Roland Garros si è ritirata) è tornata per dimostrare di essere la giocatrice da battere. Ci aspetta un giovedì straordinario a Wimbledon 2021, non resta allora che aspettare e vedere quello che succederà sul campo centrale…



