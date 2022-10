Diretta Basaksehir RFS/ Streaming video tv: gara semplice per i turchi (Conference)

DIRETTA BASAKSEHIR RFS: PARTITA SENZA STORIA

La diretta di Basaksehir RFS completerà il quadro della quarta giornata della fase a gironi di Conference League per quel che concerne il Gruppo A, dove è inserita anche la Fiorentina, che in questa occasione sfiderà l’Hearts. La partita tra i turchi e i lettoni rappresenta un testacoda. I padroni di casa infatti sono in vetta alla classifica a quota 7, mentre gli ospiti all’ultimo posto con 2 punti. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Başakşehir Fatih Terim di Instambul giovedì 13 ottobre alle ore 18.45.

Risultati Conference League, classifiche/ Diretta gol live score 4^ giornata

I turchi sono dunque nettamente favoriti. In questa fase della competizione, però, è da sottolineare che il Basaksehir, dopo due vittorie contro Fiorentina ed Hearts hanno inciampato soltanto con il RFS stesso. In occasione della partita di andata, infatti, il risultato è stato un pari a reti inviolate. I lettoni, che hanno disputato anche 20′ in inferiorità numerica, possono per cui sperare ancora di tendere qualche insidia agli avversari, anche se questa volta non avranno dalla loro il sostegno del pubblico.

Probabili formazioni Fiorentina Hearts/ Quote: gran turnover, Conference League

BASAKSEHIR RFS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DI CONFERENCE LEAGUE

Basaksehir RFS, partita della fase a gironi di Conference League, sarà visibile in diretta tv e in streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno accedere all’applicazione dell’emittente tramite smart tv, smartphone, tablet e computer. In alternativa, i momenti salienti della gara della Generali Arena saranno trasmessi nel contenitore Diretta Gol di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR RFS

Le probabili formazioni della diretta Basaksehir RFS rivelano che ci sarà qualche assenza rispetto allo scontro della precedente giornata. I lettoni infatti dovranno fare a meno di Simkovic, che è stato espulso per doppia ammonizione nella partita dello Sconto stadions di Riga. Per i turchi invece non dovrebbero esserci particolari problemi, ma non è da escludere il turnover.

Diretta Austria Vienna Villarreal/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Conference)

I padroni di casa, guidati dal tecnico Belozoglu, dovrebbero dunque optare per il consueto 4-3-3. L’undici iniziale potrebbe essere così strutturato: Sengezer; Lima, Touba, Ndayishimiye, Caicara; Turuc, Tekdemir, Ozcan; Gurler, Okaka, Traore. Gli ospiti invece scenderanno in campo con un 3-4-3. Le scelte del tecnico Zhavoronkov potrebbero essere queste: Steinbors; Fatta, Jagodinskis, Lipuscek; Vlalukin, Panic, Saric, Mares; Varslavans, Ilic, Santana.

QUOTE BASAKSEHIR RFS

Le quote della diretta Basaksehir RFS, nonostante il recente precedente sia terminato in parità, sono clamorosamente in netto favore dei turchi. Andiamo a vedere quelle offerte da Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova soltanto a 1.21. Il successo degli ospiti, con il segno 2, viene pagato invece addirittura a 12.00. Il pareggio, con il segno X, è proposto infine a 5.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA