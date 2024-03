DIRETTA BASKONIA MILANO/ Video streaming tv: Olimpia avanti nei precedenti! (Eurolega, 14 marzo 2024)

DIRETTA BASKONIA MILANO: I TESTA A TESTA

La diretta di Baskonia Milano è una delle partite più ricche di storia nell’Eurolega moderna: i precedenti sono infatti 24, con un bilancio equilibrato ma che pende leggermente dalla parte dell’Olimpia, forte infatti di 13 vittorie a fronte di 11 sconfitte. Va naturalmente ricordato che fino ad un certo momento la squadra basca era nota come Tau Vitoria, e con questo nome ha anche raggiunto la finale di Eurolega all’inizio del terzo millennio, facendo altri viaggi alla Final Four; noi possiamo dire che l’ultimo sigillo di Milano alla Buesa Arena è arrivato nell’ottobre 2021 con il risultato di 64-78, con 13 punti di Malcolm Delaney e un Nicolò Melli da 10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist con 4/4 al tiro da 2.

L’ultimo successo casalingo di Baskonia è invece quello della passata stagione, era il primo giorno di dicembre e la squadra di Vitoria si era imposta 78-62 con uno scintillante Darius Thompson, autore di 15 punti e 7 assist con 7/10 al tiro. Tra i doppi ex della sfida è inevitabile ricordare Mike James, soprattutto in questi giorni nei quali ha sorpassato Vassilis Spanoulis diventando il miglior realizzatore all time dell’Eurolega moderna: a Vitoria era un giocatore già determinante ma che doveva ancora esplodere, Milano lo ha visto in una versione più matura ed è un peccato ancora oggi il modo in cui le due strade si sono separate. (agg. di Claudio Franceschini)

BASKONIA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Baskonia Milano sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

ULTIME SPERANZE OLIMPIA!

Baskonia Milano è in diretta dalla Buesa Arena alle ore 20:30 di giovedì 14 marzo: si gioca per la 29^ giornata nel girone di basket Eurolega 2023-2024, ennesima finale per un’Olimpia che continua a inseguire il play in sapendo che raggiungerlo sarà difficile, ma anche che l’ultimo colpo timbrato contro il Partizan lo rende ancora possibile. Attualmente la classifica dice che Milano è dodicesima con 12 vittorie e 16 sconfitte, la decima posizione è una sola partita più sopra ma con il Partizan di mezzo; insomma, con sei giornate da disputare tutto è ancora davvero possibile.

Il Baskonia ha record positivo: Milano non deve fare la corsa sui baschi che nell’ultimo turno hanno battuto l’Alba Berlino e hanno 15 vittorie, potendo puntare anche sulla qualificazione diretta ai playoff. Un colpo esterno per l’Olimpia sarebbe oro colato e probabilmente cambierebbe tutta la vallata in ottica play in, ma intanto si arriva dalla sconfitta della Segafredo Arena che potrebbe aver lasciato qualche scoria; vedremo come andranno le cose nella diretta di Baskonia Milano, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida incursione attraverso i temi principali della serata di Eurolega.

DIRETTA BASKONIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Baskonia Milano è appunto molto delicata per l’Olimpia, che fa i conti ancora una volta con gli infortuni: poche novità per Stefano Tonut e Alex Poythress, contro la Virtus Bologna non ha giocato Shavon Shields per un fastidio al tendine e il suo utilizzo stasera rimane da valutare. È una Milano che in Eurolega ha spesso viaggiato con le marce basse, il suo record in classifica lo dimostra, ma ogni tanto ha saputo piazzare colpi di grande prestigio: le vittorie contro Barcellona e Real Madrid, ma anche la volata positiva contro il Partizan, fattori che tengono l’Olimpia in gioco per il play in.

Adesso chiaramente la squadra di Ettore Messina dovrà essere in grado di mantenere la stessa intensità vista settimana scorsa: più volte si è detto che Milano fosse inesorabilmente tagliata fuori dalla corsa al decimo posto in Eurolega e poi arrivano partite che sconfessano questo scenario deludente, ovviamente come già detto non sarà facile proseguire la corsa e poi bisognerà comunque superare i turni di spareggio, ma intanto per come si era messa sarebbe già positivo vedere l’Olimpia arrivare tra le prime dieci della classifica di regular season. Tra poche ore torneremo a dare la parola al campo per la diretta di Baskonia Milano, e scopriremo qualcosa in più sulla sorte della squadra…











