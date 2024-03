Diretta/ Milano Partizan (risultato finale 85-83): Mirotic la chiude nel clutch (Eurolega, oggi 8 marzo 2024)

DIRETTA MILANO PARTIZAN (RISULTATO FINALE 85-83): TRIPLICE ZERO

La diretta di Milano Partizan è giunta al termine con una vittoria tirata per 85-83 a favore di Milano. La partita è stata caratterizzata da un finale avvincente, risolto grazie al sangue freddo di Mirotic, che ha preso in mano la squadra e ha realizzato ben 19 punti, di cui nove nell’ultimo quarto.

La sua prestazione è stata determinante per la vittoria di Milano, che ha saputo gestire la pressione del momento cruciale. La squadra di casa ha dimostrato resilienza e determinazione, chiudendo la partita con successo e portando a casa una vittoria cruciale nella competizione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARTIZAN (RISULTATO LIVE 67-67): FINE TERZO QUARTO

Il terzo quarto della diretta di Milano Partizan si conclude con il punteggio in parità a 67-67. Avramovic è stato protagonista colpendo la difesa dell’Olimpia in post basso, dove il coach Messina non è ancora riuscito a trovare un modo efficace per limitarne l’azione.

Le urla del coach si fanno sentire ad ogni canestro, evidenziando la tensione e l’intensità della partita mentre entrambe le squadre lottano per ottenere il vantaggio. Un vantaggio che sembra ballare tra una compagine l’altra in questo avvio di ultimo quarto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARTIZAN (RISULTATO LIVE 41-40): FINE SECONDO QUARTO

Al termine del secondo quarto della diretta di Milano Partizan, il punteggio è di 41-40 a favore di Milano. La partita rimane intensa e combattuta, con l’Olimpia che mostra alti e bassi nelle prestazioni.

Tuttavia, la squadra riesce a mantenere la parità grazie alle buone performance di Hall, il quale ha segnato diversi tiri da tre punti. La condizione dell’Olimpia appare incerta per i prossimi minuti, e sarà interessante vedere come si evolverà la partita nella seconda metà. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARTIZAN (RISULTATO LIVE 22-21): FINE PRIMO QUARTO

Dopo un primo quarto di gioco combattuto tra Milano e il Partizan, il tabellone segna un risultato di 22-21. La partita si è rivelata intensa e ricca di spunti di riflessione per entrambe le squadre. Al momento, l’Olimpia Milano sembra avere un leggero vantaggio, con il giocatore Shields che riesce a trovare varie opportunità per attaccare la difesa avversaria.

La situazione è fluida e aperta a possibili sviluppi nel prosieguo della partita, con entrambe le squadre impegnate a cercare soluzioni efficaci sia in fase offensiva che difensiva. Vedremo se la difesa milanese durerà fino alla fine. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILANO PARTIZAN (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Milano Partizan, una partita tra due squadre che hanno scritto pagine di storia del basket internazionale. In questo secolo, gli scontri in Eurolega sono stati fino a questo momento sette, con l’Olimpia Milano in leggero vantaggio grazie a quattro vittorie a fronte di tre successi per il Partizan Belgrado. Le prime due sfide risalgono alla stagione regolare del 2008-2009, con doppia vittoria casalinga per 81-76 a Belgrado e 73-59 a Milano; discorso opposto nel 2011-2012, quando il Partizan vinse 65-69 a Milano e l’Olimpia replicò vincendo per 66-72 in Serbia.

Nella scorsa stagione invece l’Olimpia Milano si prese la soddisfazione di battere per ben due volte il Partizan, cioè per 75-80 all’andata a Belgrado e poi 76-62 al ritorno in Italia. Infine, c’è naturalmente da ricordare la partita d’andata di questa stagione, che il 7 dicembre scorso vide Milano cadere sul parquet del Partizan Belgrado con il risultato di 82-69. Fin qui la storia, ma adesso bisogna cedere la parola alla cronaca, perché sta davvero per cominciare la diretta di Milano Partizan! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO PARTIZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Partizan sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Milano Partizan (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARLA MESSINA

Mentre aspettiamo la diretta di Milano Partizan, purtroppo è doveroso fare un passo indietro allo scivolone di settimana scorsa, che potrebbe fare molto male per il cammino dell’Olimpia in questa edizione della Eurolega. Così coach Ettore Messina aveva commentato la sconfitta in terra francese: “Villeurbanne ha meritato di vincere. Per noi il momento cruciale in negativo è stato tra la fine del terzo quarto e l’inizio del quarto periodo, quando abbiamo dovuto sostituire alcuni giocatori e lì la gara è sfuggita al nostro controllo. E’ difficile commentare una partita come questa”, si legge sul sito Internet ufficiale dell’Olimpia Milano.

Coach Messina infatti ha dovuto descrivere un match nel quale Milano ha anche avuto l’occasione per vincere: “Alla fine, nei minuti conclusivi, abbiamo anche giocato bene e abbiamo persino avuto il tiro per pareggiare. Era anche un buon tiro, quello di Maodo Lo, purtroppo non è andato. Questa è una stagione in cui non abbiamo mai avuto continuità, mai avuto gli stessi otto giocatori a guidare la squadra e di conseguenza i singoli non hanno mai avuto costanza di gioco e così la squadra ne ha sofferto. Questa è stata finora la storia di questa stagione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ULTIMA SPIAGGIA OLIMPIA?

Milano Partizan, in diretta naturalmente dal Forum di Assago alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 8 marzo 2024, è la partita valida per la ventottesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2023-2024 che vede la EA7 Emporio Armani Milano praticamente obbligata a vincere se vorrà continuare a inseguire un posto almeno nei play-in di Eurolega, dal momento che arriviamo alla diretta di Milano Partizan con un bilancio che parla di undici vittorie per l’Olimpia, a fronte però di ben sedici sconfitte nelle precedenti ventisette giornate della lunghissima stagione regolare di Eurolega.

Adesso il margine d’errore è davvero ridotto e sarebbe fondamentale vincere in casa contro una delle squadre sulle quali l’Olimpia Milano deve fare la propria corsa, cioè i serbi del Partizan Mozzart Bet Belgrado, che invece arrivano al Forum con un bilancio di tredici vittorie a fronte di quattordici sconfitte nelle precedenti ventisette giornate. Non c’è bisogno di molte spiegazioni: vincendo, Milano entrerebbe nella scia del Partizan, mentre un colpaccio serbo potrebbe scavare un solco difficilissimo poi da colmare nel finale di stagione. Posta in palio altissima, cosa ci dirà la diretta di Milano Partizan?

DIRETTA MILANO PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Partizan, dobbiamo fare il punto di una situazione sempre più critica per l’Olimpia Milano, a maggior ragione dopo la sconfitta contro il Villeurbanne nella partita che ha sancito la ripartenza dopo la pausa per la Coppa Italia e per le Nazionali. Più in generale, la partenza era subito stata tutta in salita, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il +31 rifilato al Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano ha sempre continuato ad essere critica.

Non sono mancate soddisfazioni anche di altissimo livello, ultima delle quali la vittoria contro il Real Madrid di esattamente un mese fa al Forum, ma non è abbastanza per entrare in lotta per i play-in se si continuasse su questa lunghezza d’onda. Serve allora un salto di qualità, perché non c’è più tempo da perdere, soprattutto dal momento che si giocherà in casa contro una rivale che è proprio fra quelle da scavalcare se Milano vorrà proseguire nel proprio cammino. Il Partizan costruisce le sue fortune a Belgrado, perché lontano da casa è 3-11, motivo in più per cercare oggi una vittoria che sarebbe vitale per restare in corsa. Adesso però bisogna cercare di conquistarla, si annuncia davvero intensa la diretta di Milano Partizan…











