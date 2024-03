DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (oggi 10 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Virtus Bologna Milano, come già detto una sfida nella sfida con tantissimi riferimenti. Ovviamente il primo dato che balza all’occhio è quello delle ultime tre finali scudetto: comanda l’Olimpia con due tricolori che ha centrato nelle due stagioni più recenti, mentre la Segafredo aveva vinto quello del 2021 quando l’allenatore era ancora Sasha Djordjevic, anche lui doppio ex come del resto lo è anche quel Sergio Scariolo che poi le due finali contro Milano le ha perse.

Nelle prime due occasioni lo scudetto l’ha vinto la squadra che non aveva il fattore campo: la Virtus Bologna sfruttando la stanchezza di un’Olimpia reduce dalla Final Four di Eurolega e chiudendola sul 4-0, Milano invece ottenendo il successo in sei partite. L’anno scorso invece l’esito migliore per gli appassionati, forse meno per i tifosi: gara-7 e successo di Milano, che finalmente ha fatto trionfare la squadra con il fattore campo. Oggi vale solo per una regular season ma potrebbe non essere così tra qualche mese: mettiamoci allora comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul parquet della Segafredo Arena, finalmente la palla a due di Virtus Bologna Milano sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa in chiaro e sarà quindi accessibile a tutti: il big match della 22^ giornata andrà infatti in onda su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA MILANO: LA GRANDE SFIDA!

Virtus Bologna Milano verrà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Guido Giovannetti e Lorenzo Baldini: appuntamento alle ore 18:15 di domenica 10 marzo per la 22^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, finalmente arriva il big match che ha rappresentato le ultime tre finali scudetto e che anche quest’anno potrebbe avere questo esito, anche se nuove realtà si stanno affacciando all’orizzonte. Virtus Bologna Milano non ha bisogno di presentazioni: è una partita che si scrive da sola, il cui esito sul parquet della Segafredo Arena sarà tuttavia da verificare nel corso del pomeriggio.

Possiamo intanto dire che l’Olimpia ha operato l’aggancio ai danni della Virtus Bologna nell’ultima di campionato, perché le V nere hanno perso a Sassari mentre Milano ha demolito Varese; allo stato attuale delle cose però non è detto che le due squadre si incrocino in finale e dunque il fattore campo potrebbe essere ancora più importante in un’eventuale semifinale. Noi aspettiamo che la diretta di Virtus Bologna Milano prenda il via, nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa scintillante partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Parlare della diretta di Virtus Bologna Milano potrebbe essere esercizio molto lungo, perché si potrebbe anche fare qualche considerazione sui due allenatori, che sono entrambi grandi ex: Ettore Messina ha portato le V nere sul tetto d’Italia e d’Europa con una squadra che è stata memorabile e ha segnato un’epoca, Luca Banchi è il coach che ha riportato lo scudetto sulle maglie dell’Olimpia dopo 18 anni di attesa, spezzando il dominio di quella Siena che aveva condotto al titolo dopo esserne stato assistente per anni.

Sarà dunque una sfida nella sfida, che avrà sicuramente almeno un altro capitolo nel ritorno della regular season di Eurolega; qui come sappiamo le cose vanno meglio per la Virtus Bologna che può prendersi la qualificazione diretta ai playoff, Milano invece è lontana anche solo dalla possibilità del play in e chiaramente le energie spese in Europa possono farsi sentire, l’Olimpia per esempio ha accusato parecchi infortuni mentre la Virtus Bologna ha perso qualche partita di troppo recentemente. Per il resto però bisogna mettersi comodi e gustarsi lo spettacolo, perché queste due squadre sanno sempre regalare grande qualità.











