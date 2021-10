DIRETTA BASKONIA MILANO/ Streaming video tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA BASKONIA MILANO: I PRECEDENTI

La storia di Baskonia Milano nell’Eurolega moderna è fatta di 19 incroci, con un sostanziale equilibrio: siamo infatti 10-9 in favore della squadra basca, che era sotto fino alla scorsa stagione ma poi ha girato la situazione a proprio favore vincendo entrambe le partite. Alla Buesa Arena lo scenario cambia in maniera abbastanza netta: Baskonia infatti ha vinto 7 dei 9 incroci giocati sul proprio parquet, lo scorso 26 marzo aveva dominato con un 86-69 nel quale si era particolarmente distinto Achille Polonara, autore di 17 punti e 13 rimbalzi (c’erano poi stati 14 punti e 7 rimbalzi di Rokas Giedraitis, come anche 19 punti e 6 assist di Pierria Henry).

Per trovare l’ultima vittoria che l’Olimpia ha centrato in terra basca bisogna tornare al gennaio 2018: quel giorno, in regular season, era stato 83-82 all’ultimo respiro con Jordan Theodore grande protagonista (16 punti e 8 assist, 5/11 dal campo), a dare una mano al playmaker erano stati soprattutto Arturas Gudaitis (12 punti e 7 rimbalzi, con appena tre tiri) e Andrew Goudelock, che aveva infilato 16 punti con un’ottima prova balistica fatta di 5/9, e il 50% dall’arco su 6 tentativi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BASKONIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

La diretta tv di Baskonia Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena – rispettivamente numeri 201 e 204 del decoder: abbiamo già detto di come sia questa la grande novità stagionale rispetto all’Eurolega, che torna in pianta stabile un appuntamento televisivo di casa nostra. La diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, sarà garantita come sempre da Sky Go, applicazione che si potrà attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PRIMA TRASFERTA EUROPEA

Baskonia Milano, in diretta dalla Fernando Buesa Arena di Vitoria, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 8 ottobre: la partita è valida per la seconda giornata di basket Eurolega 2021-2022. All’esordio l’Olimpia ha già dimostrato di poter mantenere il livello dello scorso anno: al termine di una partita davvero tirata ed equilibrata è risultata vincente sul Cska Mosca, battendo subito una big e dunque prendendosi un successo che fa molto morale, soprattutto perchè arrivato a pochi giorni dalla sconfitta nella finale di Supercoppa.

Sarà un percorso lungo, ma l’obiettivo naturalmente è quello di tornare alla Final Four; sta attraversando un periodo di “stallo” Baskonia, che l’anno scorso non si è qualificato nemmeno ai playoff e che ha aperto la sua nuova stagione con un tremendo 75-50 subito dall’Olympiacos. Dunque, sarà interessante vedere se i baschi sapranno riprendersi o se invece l’Olimpia manterrà fede al pronostico che in questo momento la vede favorita; aspettando che la diretta di Baskonia Milano prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potranno emergere dalla serata della Buesa Arena.

DIRETTA BASKONIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Baskonia Milano inizierà tra poche ore, e sarà interessante vedere come andranno le cose; i baschi sono sempre affidati a Dusko Ivanovic, in estate hanno perso due pedine fondamentali come Pierria Henry e Achille Polonara e adesso dovranno provare a ripartire alla grande, sapendo però che la strada per risalire la corrente sarà tortuosa. Via Polonara, c’è un altro italiano nel roster dei baschi che è Simone Fontecchio, protagonista di una straordinaria estate ma che deve ancora prendere totale confidenza con la sua nuova realtà.

Occasione dunque favorevole a Milano, che come detto settimana scorsa ha subito dimostrato di poter essere una squadra che vada anche a giocarsi il primo posto in regular season e ha sicuramente la Final Four come obiettivo ultimo; contro il Cska Mosca è stato straordinario Shavon Shields, ma tutti i giocatori della squadra di Ettore Messina sono in grado di diventare protagonisti sera dopo sera. Scopriremo allora tra poco come andranno le cose, con la speranza che Milano salga a due vittorie in questa edizione di Eurolega…

