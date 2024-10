DIRETTA BASKONIA MILANO: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 25 i precedenti della diretta Baskonia Milano, e questo senza contare quelli andati in scena prima del 2000 quando la squadra basca era conosciuta come Tau Vitoria: nella nuova Eurolega il bilancio sorride all’Olimpia, che ha vinto 13 partite contro le 12 portate a casa dal Baskonia. L’ultima alla Buesa Arena risale a metà marzo 2024 con vittoria da parte degli spagnoli per 88-73: un successo netto con Chima Moneke a fare la parte del leone, per lui 19 punti in 24 minuti sul parquet, tirando 5/8 dal campo con un ottimo 3/4 dall’arco e catturando anche 6 rimbalzi, per un dato di valutazione che a fine partite diceva 27.

È curioso notare che le ultime cinque gare siano sempre state vinte dalla squadra di casa; nell’ottobre 2021 abbiamo l’ultimo successo esterno che è quello dell’Olimpia, imponente 64-78 con quattro giocatori in doppia cifra e Malcom Delaney a segnarne 13 come dato massimo, da segnalare anche che nel Baskonia giocava Simone Fontecchio che, partito in quintetto e con 28 minuti e mezzo sul parquet, aveva chiuso con 16 punti e 6 rimbalzi tirando 5/11, una prestazione solida per quello che oggi è il punto di forza della nostra nazionale, pur avendo dovuto saltare il Preolimpico. (agg. di Claudio Franceschini)

BASKONIA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come già sappiamo, la diretta Baskonia Milano viene garantita dai canali della televisione satellitare, che per ogni giornata di Eurolega trasmette le partite delle squadre italiane e qualche altro big match; per tutti gli abbonati all’emittente ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta Baskonia Milano streaming video, che affianca la tv grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la mobilità, potrete scegliere anche l’opzione della piattaforma Now Tv ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

BASKONIA MILANO: OLIMPIA GIÀ DI RINCORSA!

Eccoci alla diretta Baskonia Milano, partita che si gioca alle ore 20:30 di martedì 29 ottobre presso la Buesa Arena: una grande classica che vale per la sesta giornata di basket Eurolega 2024-2025, torna il doppio turno settimanale e per l’Olimpia questa partita rappresenta la possibilità di uscire dalla crisi e cominciare a correre davvero verso il play in, oppure un ulteriore affondo visto che la situazione è ampiamente negativa, una sola vittoria e quattro sconfitte con una Milano che è caduta male anche in casa contro l’Anadolu Efes, tornando a ripetere un copione che purtroppo si era già visto nelle passate stagioni di Eurolega.

Il fatto di perdere tanto all’inizio della competizione è risultato determinante per l’Olimpia, perché poi rincorrere diventa estremamente complicato; questa sera l’avversaria è di tutto rispetto, il Baskonia ha saldo positivo (3-2) e l’anno scorso aveva centrato i playoff eliminando la Virtus Bologna nella seconda partita del play in, al netto di questo resta una partita complicatissima vista la situazione, e dunque la diretta Baskonia Milano diventa già particolarmente delicata. Vedremo quello che succederà, per ora addentriamoci ulteriormente nei temi della serata che si apre tra poco sul parquet della Buesa Arena.

DIRETTA BASKONIA MILANO: ALTRA STAGIONE NEGATIVA?

È difficile dire che la diretta Baskonia Milano rappresenti già un crocevia per l’Olimpia, siamo a fine ottobre e dopo questa partita ci saranno altre 28 giornate da disputare. Tuttavia è chiaro che partire 1-4 sia già una sentenza; soprattutto, bisogna ricordare che Milano ha faticato per battere l’esordiente Paris – che comunque sta facendo bene – nelle trasferte di Monaco e del Pireo ha perso nettamente e soprattutto si trascina il clamoroso +27 di metà terzo quarto gettato alle ortiche nel match del Mediolanum Forum contro lo Zalgiris Kaunas, un episodio che purtroppo ha avuto i suoi effetti anche nel ko contro l’Efes.

Che questa Milano non sia davvero costruita per reggere la fisicità e l’atletismo dell’Eurolega? Ogni anno ci si pone questa domanda nel vedere come l’Olimpia faccia fatica a tenere una classifica che le permetta di lottare concretamente, salvo quel biennio in cui aveva performato in maniera positiva tanto da sfiorare la Final Four; adesso sarà importante non mollare perché, come detto, il tempo per recuperare c’è tutto e la formula di Eurolega varata lo scorso anno concede qualche occasione in più, ma è fin troppo evidente che la diretta Baskonia Milano sia una partita da aggredire come se fosse una finale, e poi se ne valuterà l’esito…