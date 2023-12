DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: in Eurolega i precedenti sono 13 (14 dicembre 2023)

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Nell’Eurolega moderna la diretta di Baskonia Virtus Bologna ci consegna 13 precedenti: abbiamo già parlato di cinque di questi, vale a dire la finale del 2001 con vittoria delle V nere per 3-2 in una serie più unica che rara, in senso letterale. Nelle altre 8 sfide invece il bilancio parla a favore del Baskonia, che ha vinto in 6 occasioni contro le 4 vittorie della Virtus Bologna; vale certamente la pena ricordare che nella passata stagione le due squadre si erano prese un’affermazione a testa, lo scorso 22 dicembre i baschi si erano imposti alla Buesa Arena con il risultato di 90-79 e, naturalmente, questa è l’ultima vittoria interna da parte di quello che una volta era conosciuto come Tau Vitoria e ha ospitato grandi giocatori.

Per trovare invece l’ultimo successo fuori casa da parte della Virtus Bologna dobbiamo tornare a gara-3 della finale di cui sopra: era finita con un netto 60-80 con una prestazione mostruosa da parte di Manu Ginobili, il nativo di Bahia Blanca aveva messo a referto 27 punti con 10/15 dal campo e 4/8 dall’arco, aggiungendovi 4 rimbalzi e 3 recuperi per 31 di valutazione. Nel testa a testa di Baskonia Virtus Bologna possiamo anche citare l’ex di giornata, quel Nico Mannion che purtroppo con la Virtus Bologna non ha mai convinto del tutto ma anche oggi al Baskonia non rende come potrebbe, avendo 13 minuti di media in Eurolega e viaggiando a 6,0 punti per gara. (agg. di Claudio Franceschini)

BASKONIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Baskonia Virtus Bologna dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurolega infatti viene fornita, come tutte quelle che riguardano le squadre italiane, sul decoder di Sky Sport, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va ricordato infine che le gare di Eurolega sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, mentre sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: LE V NERE SOGNANO!

Baskonia Virtus Bologna, che è in diretta dalla Buesa Arena alle ore 20:30 di giovedì 14 dicembre, si gioca per la 14^ giornata della regular season di basket Eurolega 2023-2024. È una grande partita: si affrontano terza e quarta della classifica, due squadre che in questo momento sarebbero ampiamente qualificate al play in e che possono anche sognare più in grande. La Virtus Bologna impressiona per continuità: nemmeno il tempo di festeggiare la straordinaria rimonta sul Barcellona, ed ecco una nuova vittoria casalinga contro il Maccabi, per rimanere a ridosso delle due corazzate spagnole.

Il Baskonia tuttavia non è da meno: da quando ha cambiato allenatore la squadra basca ha un ritmo da prima della classe e oggi è una delle avversarie più insidiose che si possano incontrare, dunque la trasferta della Buesa Arena sarà per la Segafredo un test assolutamente credibile per testare ancor più le proprie possibilità. Aspettando che la diretta di Baskonia Virtus Bologna prenda il via, possiamo fare qualche altra rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa intrigante partita di Eurolega.

DIRETTA BASKONIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Baskonia Virtus Bologna che si avvicina, possiamo sicuramente ricordare che questa partita è chiaramente una ripetizione, non per la prima volta, di quella storica finale che si era disputata nell’anno “zero” di Eurolega, nel momento in cui c’era stata la separazione da FIBA e si erano disputate due competizioni (l’altra era la Suproleague). Era stato deciso che le finali fossero giocate con la formula della serie al meglio delle cinque partite: la Virtus Bologna aveva vinto il titolo proprio in gara-5, poi quella formula era stata definitivamente accantonata.

Vent’anni dopo è giusto che quell’episodio, per quanto importante, resti tale; l’attualità è ancor più densa di significati e, casomai, possiamo dire che siamo contenti di vedere come Baskonia e Virtus Bologna stiano facendo ampi passi per tornare a quei giorni di gloria. La classifica di Eurolega lo dimostra: noi siamo chiaramente più interessati al lato Segafredo, la squadra di Luca Banchi sta conducendo una competizione di straordinaria qualità e adesso può davvero sognare il play in con tanto di fattore campo, a patto di considerarlo una tappa verso quella Final Four che, a oggi, è assolutamente possibile e plausibile.











