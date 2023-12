Diretta/ Virtus Bologna Maccabi (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (Eurolega, 8 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci finalmente arrivati alla diretta di Virtus Bologna Maccabi. Il roster isrealiano, allenato da Oded Kattash, ha sicuramente qualità e punti nelle mani nel back court: i due elementi dai quali transitano parecchi possessi sono infatti Scott Wilbekin e Lorenzo Brown (quest’ultimo già protagonista nella vittoria della Spagna agli ultimi Europei), che possiamo definire due combo guard in grado di portare palla nella metà campo offensiva e attaccare il canestro anche al ferro in accelerazione. Quest’anno però il Maccabi ha firmato anche Tamir Blatt: classe ’97, è il figlio di David Blatt che in Italia ha vinto scudetto e Coppa Italia con la Benetton Treviso, ma soprattutto ha scritto la storia dei gialloblu israeliani.

Basta guardare il palmarès: cinque campionati, sei coppe e quattro Coppe di Lega oltre a una Lega Adriatica, ma soprattutto il grande sigillo dell’Eurolega conquistata nel 2014 al Mediolanum Forum, eliminando prima Milano senza avere il fattore campo e poi facendo fuori Cska Mosca e Real Madrid in Final Four, vincendo la semifinale contro i russi in modo miracoloso anche grazie al contributo di Tyrese Rice. Adesso noi possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa succederà sul parquet della Segafredo Arena, perché ci siamo davvero: la palla a due di Virtus Bologna Maccabi sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA MACCABI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Maccabi sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare: l’Eurolega di basket è appannaggio di Sky Sport che dunque garantirà le immagini ai suoi abbonati, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna anche dire che questa partita sarà disponibile anche per gli abbonati della piattaforma DAZN, e ancora che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche della sfida, ma anche calendario e classifica di Eurolega.

I TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Bologna Maccabi ha quattro precedenti, ricordando che le statistiche ufficiali di Eurolega li contano da quando è stata introdotta la competizione moderna e dunque dal 2000: le due squadre si sono incrociate soltanto nel 2002-2003 e poi nella passata stagione, ma in precedenza la regular season era organizzata in diversi gironi e dunque c’erano meno possibilità d incrocio. La Virtus Bologna ad ogni modo ha battuto il Maccabi solo una volta, ed è successo qui alla Segafredo Arena un anno fa: il 16 dicembre 2022 le V nere si erano imposte con il risultato di 78-73, vincendo una partita tiratissima e chiusa in rimonta (21-13 nell’ultimo quarto). Milos Teodosic era risultato essere MVP della serata grazie a 15 punti e 6 assist, tirando 5/11 dal campo e 3/6 dall’arco; 15 punti li aveva segnati anche Daniel Hackett, poi c’erano stati i 12 di Tornike Shengelia.

Per il resto ha sempre vinto il Maccabi Tel Aviv: l’unica affermazione israeliana a Bologna è del febbraio 2003, era finita 73-83 con una doppia doppia di Nikola Vujcic (10 punti e 11 rimbalzi) e 23 punti dello scatenato Tal Burstein, che aveva chiuso con 8/12 al tiro e 3/5 dal perimetro. Adesso dunque sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Maccabi, partita molto importante per l’Eurolega della Segafredo ma certamente anche per quella della squadra israeliana. (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA DI LUSSO!

Virtus Bologna Maccabi, che sarà in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di venerdì 8 dicembre, si gioca per la tredicesima giornata di basket Eurolega 2023-2024: secondo appuntamento settimanale con questo torneo, la Segafredo cerca una vittoria per confermarsi in alta classifica e dimostrare di poter tenere l’ottimo passo avuto sino a qui, nonostante qualche battuta d’arresto anche deludente come quella del Bmw Park contro il Bayern, quando la squadra di Luca Banchi ha dilapidato un vantaggio in doppia cifra facendosi battere anche nettamente.

Rimane comunque una Virtus Bologna scintillante quella che ha approcciato l’Eurolega; una squadra consapevole dei suoi mezzi, che ha anche riabbracciato Achille Polonara tornato sul parquet (5 punti contro Tortona) e dunque adesso con un elemento in più – pur se da capire a che livello – per affrontare gli israeliani che certamente sono avversari tosti. Aspettando il via della diretta di Virtus Bologna Maccabi, proviamo ad approfondire maggiormente i temi che ci condurranno attraverso questa partita di Eurolega.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo senz’altro dire che la diretta di Virtus Bologna Maccabi porta in dote una sfida tra due squadre che hanno scritto la storia dell’Eurolega: sostanzialmente all’inizio degli anni Duemila c’è stato un ideale passaggio di consegne, perché la dominante squadra di Ettore Messina ha lasciato il passo a un Maccabi che con Nikola Vujcic, Sarunas Jasikevicius e Anthony Parker (oltre agli altri) ha messo a ferro e fuoco l’Europa, piazzandosi come club di riferimento in quel periodo e vincendo titoli, come le V nere avevano fatto prima.

Adesso la diretta di Virtus Bologna Maccabi può essere considerata una partita tra realtà che stanno provando a tornare grandi: gli israeliani sono tornati a vincere l’Eurolega nel 2014 ma dopo di allora hanno faticato a tenere il passo, tuttavia l’anno scorso hanno comunque giocato i playoff e dunque cercano costanza. La Virtus Bologna, lo sappiamo, è più indietro nel processo ma quanto visto finora lascia intendere che Banchi e i suoi ragazzi abbiano tutto per entrare nelle prime sei, evitando anche il play in: la partita che si gioca tra qualche ora sarà dunque parecchio importante in questo senso.











