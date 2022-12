Diretta Bastia Fiorentina/ Streaming video tv: i viola vanno in Corsica (amichevole)

DIRETTA BASTIA FIORENTINA: VIOLA ANCORA IN CAMPO!

Con la diretta di Bastia Fiorentina ci avviciniamo ad un altro impegno amichevole per la squadra viola: questo si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 14 dicembre presso lo stadio Armand Cesari di Furiani, che si trova nell’area metropolitana di Bastia. Siamo allora in Corsica, dove la Fiorentina cercherà di ripartire dopo il triangolare giocato contro Borussia Dortmund e Rapid Vienna; sono arrivate due vittorie e dunque Vincenzo Italiano vuole proseguire così, perché va bene che si tratta di amichevoli ma tra poco riprenderà il campionato, e i viola hanno bisogno di ritrovare l’abitudine a vincere.

Prima della sosta per i Mondiali la Fiorentina ha perso in casa del Milan, ma in generale si può dire che il suo periodo autunnale sia stato positivo: la squadra è risalita in classifica tornando a sognare il ritorno in Europa per il secondo anno consecutivo, peccato che nelle giornate precedenti ci fosse stata qualche pausa di troppo nel rendimento. Adesso vedremo come andranno le cose nella diretta di Bastia Fiorentina; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapido approfondimento sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BASTIA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bastia Fiorentina non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle della Fiorentina, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BASTIA FIORENTINA

Nella diretta Bastia Fiorentina potremmo vedere i corsi di Régis Brouard schierati con il solito 3-4-3. Puntiamo su una formazione con Placide tra i pali, in difesa la linea composta da Abdoulaye Ndiaye, Guidi e Sainati con due esterni che si alzano sulla zona di centrocampo, e potrebbero essere Van den Kerkhof a destra e Dylan Tavares a sinistra. In mezzo nel settore nevralgico possibilità per Kaiboué e Ducrocq; poi ecco il tridente offensivo nel quale Alfarela giocherebbe come centravanti, con Mamadou Camara e Salles-Lamonge a percorrere le corsie esterne.

La Fiorentina deve ovviamente fare a meno dei nazionali, che però non sono tanti; in porta potrebbe andare Gollini con una linea difensiva nella quale Martinez Quarta e Igor giocherebbero come centrali, lasciando eventualmente a Dodò e Biraghi le corsie esterne. Poi, ecco la mediana con Mandragora e possibilmente Maleh; secondo le ultime uscite adesso c’è una linea di trequartisti nella quale Barak può fare il centrale con il supporto di Ikoné e Kouamé sulle corsie, come prima punta naturalmente il favorito rimane Arthur Cabral.











