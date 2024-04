DIRETTA/ Bayer Leverkusen West Ham video streaming tv: non ci sono precedenti! (Europa League, 10 aprile)

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN WEST HAM: I TESTA A TESTA

La diretta di Bayer Leverkusen West Ham è un inedito: nonostante le due squadre non siano propriamente matricole nelle coppe europee, fino a questo quarto di Europa League non si erano mai incrociate. Sarà anche la prima sfida di sempre tra i due allenatori, Xabi Alonso che sta riscrivendo ogni sorta di record a Leverkusen (e ha appena annunciato che resterà almeno per un’altra stagione) e David Moyes passato anche dal Manchester United pur senza incantare, anche se gli sarà sempre riconosciuto di essere stato l’allenatore che ha avuto l’ingrato compito di prendere il posto di una leggenda come Sir Alex Ferguson.

A proposito, ai tempi dei Red Devils Moyes ha incrociato per due volte il Bayer Leverkusen e per due volte l’ha battuto: nel girone di Champions League 2013-2014 il suo Manchester United aveva vinto 4-2 a Old Trafford e addirittura 5-0 alla BayArena. Un totale di nove gol in due partite, ma i tempi sono cambiati: oggi le Aspirine sono una squadra che sta dominando la stagione, anche il West Ham sta facendo bene e si può fregiare della vittoria dell’ultima Conference League, ma certamente questa sfida sarà diversa… (agg. di Claudio Franceschini)

BAYER LEVERKUSEN WEST HAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per assistere alla diretta tv di Bayer Leverkusen West Ham dovrete aver sottoscritto un abbonamento: nel primo caso quello alla televisione satellitare che fornisce la partita di Europa League sul canale Sky Sport 254, nel secondo invece alla piattaforma DAZN che manda in onda tutte le gare di questa competizione. Questa seconda ipotesi prevede ovviamente la visione del match in diretta streaming video, ma anche il satellite garantisce questa alternativa grazie all’applicazione Sky Go, che non ha costi aggiuntivi ed è attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE ASPIRINE VOGLIONO IL TRIPLETE

Grande apuntamento con la diretta di Bayer Leverkusen West Ham, che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile presso la BayArena: nell’andata dei quarti di Europa League 2023-2024 si affrontano due squadre che stanno facendo molto bene, ma è inevitabile porre l’accento su un Bayer Leverkusen a meno di un passo dalla prima, storica vittoria della Bundesliga (+16 sul Bayern a sei giornate dal termine) e che ha clamorosamente ribaltato il Qarabag negli ottavi di Europa League, squadra del destino quella di Xabi Alonso che è anche in finale di Coppa di Germania e in 41 partite stagionali non ha ancora perso.

Anche il West Ham però va onorato: David Moyes, la cui carriera rischiava di arenarsi dopo il flop al Manchester United, ha saputo ripartire e ricostruirsi una bella reputazione con gli Hammers, che l’anno scorso ha portato a vincere la Conference League guadagnandosi il diritto a salire di livello; in Europa League il suo percorso è stato senza fronzoli, negli ottavi ha perso l’andata a Friburgo ma poi ha demolito i tedeschi al London Stadium. Adesso siamo davvero vicini alla diretta di Bayer Leverkusen West Ham: prima che si giochi, studiamo brevemente le probabili formazioni della partita.

BAYER LEVERKUSEN WEST HAM: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Bayer Leverkusen West Ham non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi. I tedeschi si affideranno al rodato 3-4-2-1 con Kovar tra i pali e la linea difensiva composta da Tapsoba, Tah e Hincapié. A centrocampo agiranno Frimpong, Xhaka, Andrich e Grimaldo mentre Adli e Wirtz supporteranno Schick. Per gli inglesi, invece, 4-2-3-1 con Fabiański in porta e Antonio terminale offensivo.

BAYER LEVERKUSEN WEST HAM: LE QUOTE

Chi può essere il favorito stasera per la diretta Bayer Leverkusen West Ham? Scopriamolo con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il principale candidato alla vittoria è il club di casa: puntare sul segno 1 vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 quanto avrete investito, mentre si arriva ad un valore di 4,75 la giocata per il pareggio (identificato dal segno X), infine il successo esterno degli inglesi, regolato dal segno 2, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 6,75 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo.











