Video/ Copenaghen Bayern (risultato 1-2) gol e highlights: decide Tel! (Champions League 3 ottobre 2023)

VIDEO COPENAGHEN BAYERN 1-2

Vittoria in rimonta per il Bayern al Parken di Copenaghen. Al minuto 3, Claesson si fa subito notare con una corsa che costringe la difesa del Bayern a chiudere in angolo con affanno. Quindi, Ulreich è vigile su un tentativo di Elyounoussi. All’8′, Coman è bloccato al limite dell’area danese, e i tedeschi cercano di sfondare con incursioni di Musiala e Kane, ma senza trovare spazio. La partita è abbastanza combattuta nei primi minuti; il Copenaghen inizia con grande dedizione, e i bavaresi faticano a trovare conclusioni efficaci. Al 27‘ Elyounoussi mette ancora pressione sul Bayern con un colpo di testa, ma Ulreich risponde prontamente. Al 29′, il Bayern risponde con un potente tiro di Kimmich che però sorvola la traversa. Poi, un doppio affondo di Laimer e un’altra incursione di Musiala in area non portano fortuna ai bavaresi, che continuano a lottare per trovare conclusioni incisive. Al 45′ il Bayern ha l’opportunità di segnare con un tiro rasoterra di Leroy Sane, ma Grabara è pronto e il primo tempo si conclude con un pareggio 0-0.

DIRETTA/ Dortmund Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 ottobre 2023)

Il secondo tempo inizia con un ritmo più elevato rispetto al primo. Meling tra i padroni di casa viene ammonito, ma il Copenaghen dimostra di poter competere con il Bayern Monaco. All’11′, l’ex Genoa Lerager porta il Parken al massimo della gioia, chiudendo una lunga azione con un tiro di controbalzo che supera Ulreich. Lerager viene poi ammonito al 18′ e il Bayern cerca di reagire. Al 22′ il Bayern ritrova il pareggio: ancora una volta, Musiala è l’uomo della provvidenza per i tedeschi, con un tiro preciso nell’angolo che supera Grabara e riporta la parità. Il finale di partita è molto acceso al Parken; al 29′ Elyounoussi dimostra di essere il più pericoloso per il Copenaghen, ma non riesce a girare in porta da una buona posizione. Poi, entrano in campo Thomas Muller e Tel per il Bayern, e quest’ultimo dimostra di essere la mossa vincente di Thomas Tuchel. Infatti, è Muller a fornire un assist perfetto per Tel, che mette la palla sotto la traversa siglando il gol del definitivo 1-2. È un duro colpo per il Copenaghen, che si è fatto sorprendere in difesa, ma al 6′ di recuperoi dopo l’ammonizione di Vavro, sfiora il pareggio con un colpo di testa di Jordan Larsson che però viene respinto da Ulreich, il quale con un grande sforzo assicura la vittoria al Bayern Monaco.

DIRETTA/ Celtic Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Youth League, 4 ottobre 2023)

IL TABELLINO DELLA PARTITA: COPENAGHEN BAYERN 1-2

MARCATORI: 11’ st Lerager (C), 22’ st Musiala (B), 38’ st Tel (B)

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Diks (33’ st Lund), Vavro, Meling; Lerager, Falk, Gonçalves (40’ st Oskarsson); Elyounoussi (40’ st Larsson), Claesson, Achouri (20’ st Bardghji). A disp.: Sander, Dithmer, Sørens- en, Tanlongo, Boilesen, Højlund. All.: Neestrup.

BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Laimer (32’ st Goretzka), Kimmich; Sané (32’ st Tel), Musiala (32’ st Müller), Coman (42’ st Choupo-Moting); Kane. A disp.: Peretz, Sarr, Guerreiro, Kratzig. All.: Tuchel.

Onana, clamorosa papera in Manchester United-Galatasaray/ Video, nuovo “scivolone” per l'ex Inter

ARBITRO: Grinfeeld (Isr)

AMMONITI: 9’ st Meling (C), 18’ st Lerager (C), 24’ st Musiala (B), 45’ st Vavro

CLICCA QUI PER IL VIDEO COPENAGHEN BAYERN

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Fiorentina Cagliari (risultato 3-0) gol e highlights. Viola da Champions (Serie A)VIDEO/ Roma Frosinone (risultato 2-0) gol e highlights. Lukaku e Pellegrini! (Serie A, 1 ottobre 2023)VIDEO/ Giana Erminio Arzignano (risultato 0-1) gol e highlights: colpo esterno! (Serie C, 1 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA