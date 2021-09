Diretta Bayern Dinamo Kiev/ Streaming video tv: marea bavarese in Champions League?

DIRETTA BAYERN MONACO DINAMO KIEV: PARTITA SCONTATA?

Bayern Monaco Dinamo Kiev, partita diretta dall’arbitro italiano Marco Guida, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 29 settembre e rientra nel programma della seconda giornata di Champions League 2021-2022. Nel gruppo E i bavaresi hanno già vinto la partita sulla carta più complessa, schiantando il Barcellona al Camp Nou: già primi in Bundesliga, navigano senza particolari problemi verso la vittoria del girone e il match di questa sera, almeno sulla carta, dovrebbe essere una formalità per la squadra di Julian Nagelsmann che si aspetta chiaramente i tre punti all’Allianz Arena.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ In campo l'Atalanta! Diretta gol live score

La Dinamo Kiev tutto sommato ha fatto bene all’esordio, pareggiando in casa contro il Benfica: gli ucraini restano dunque ancorati alla possibilità di trovare un posto in Europa League, e questa sera testeranno le loro ambizioni alla ricerca del colpo grosso. Aspettando ora che la diretta di Bayern Monaco Dinamo Kiev prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Zenit Malmoe (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA BAYERN MONACO DINAMO KIEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Bayern Monaco Dinamo Kiev sarà trasmessa sui canali pay per view della televisione satellitare: i possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio potranno utilizzarlo per accedere alla partita di Champions League, in caso contrario l’evento andrà invece acquistato. L’alternativa consueta è quella della diretta streaming video, servizio senza costi aggiuntivi per i clienti che potranno attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO DINAMO KIEV

Il turnover, Nageslamm potrebbe farlo in Bayern Monaco Dinamo Kiev: per esempio in difesa potremmo anche vedere il classe 2002 Nianzou, più probabilmente però avremo una linea con Sule, Upamecano e Lucas Hernandez a protezione di Neuer, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Goretzka e Kimmich. Avanzerebbe in questo caso la posizione di Sabitzer, che sarebbe trequartista insieme a Thomas Muller, Gnabry o Leroy Sané; sugli esterni Pavard, espulso in campionato, e Alphonso Davies partono in vantaggio su Musiala, davanti naturalmente avremo Robert Lewandowski.

Diretta/ Juventus Primavera Chelsea (risultato finale 3-1): Galante sigilla i 3 punti

Mircea Lucescu punta sul 4-2-3-1 consueto: tornano a giocare Shaparenko, che sarà verosimilmente in mediana insieme a Sydorchuk, e probabilmente uno tra De Pena e Vitinho in sostituzione di Verbic sulla trequarti, magari entrambi con Garmash in panchina. Tsygankov e Supryaga potrebbero avere il posto (ma occhio a Shkurin come prima punta), davanti a Bushchan invece tutto confermato con Kedziora e Zabarnyi centrali, mentre Oleksandr Karavaev e Mykolenko saranno i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bayern Monaco Dinamo Kiev sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,08 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 11,00 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 25,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA