Video/ Barcellona Bayern Monaco (0-3) highlights e gol: Nagelsmann umilia Koeman

Il Barcellona non era mai partito così male nella storia recente della ChampionsLeague, un esordio da dimenticare per i blaugrana di Koeman che vengono letteralmente presi a pallonate dal Bayern Monaco. Nagelsmann dispensa lezioni di calcio al Camp Nou vincendo con il risultato di 0-3, prestazione più che convincente da parte dei campioni di Germania che faticano un po’ a carburare ma poi quando entrano a pieno regime non lasciano scampo agli avversari. Con un pizzico di fortuna gli ospiti sbloccano la contesa a poco più di dieci minuti dal novantesimo: il tiro di Muller viene deviato da Eric Garcia, la palla cambia improvvisamente traiettoria e Ter Stegen – che ha cercato in tutte le maniere di limitare i danni, riuscendoci (chiedere lumi a Sané) non può più intervenire.

La sfortuna si accanisce quindi sul Barça già menomato dagli addii di Messi e Griezmann e dai tanti infortuni – in corso d’opera, inoltre, si fa male pure Jordi Alba. Nella ripresa prosegue il monologo dei bavaresi che al 56′ raddoppiano con il facilissimo tap-in di Lewandowski che ribatte in rete dopo il palo scheggiato dal giovanissimo Musiala. A ridosso del novantesimo Sabitzer scuote l’esterno della rete mentre Gnabry colpisce il secondo legno della serata, come al solito ci deve pensare l’attaccante polacco a buttarla dentro (di nuovo). Nel frattempo Koeman getta nella mischia gente nata tra il 2002 e il 2004 come Gavi, Baldé Martinez e Demir. Tutti prospetti interessantissimi, per carità, ma i tifosi catalani dovranno rassegnarsi a un’annata di transizione. Quelli bavaresi invece non vedono l’ora di fare un sol boccone di Benfica e Dinamo Kiev e assicurarsi il primato nel gruppo E che già parla tedesco.

VIDEO BARCELLONA BAYERN MONACO 0-3, IL TABELLINO

BARCELLONA-BAYERN MONACO 0-3 (0-1)

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Eric Garcia (66′ Mingueza), Piqué; Sergi Roberto (59′ Demir), F. de Jong, Busquets (59′ Gavi), Pedri, Jordi Alba (74′ Baldé Martinez); L. De Jong (66′ Coutinho), Depay. All. Ronald Koeman.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Pavard (66′ Lucas Hernandez), Upamecano, Sule (82′ Stanisic), Davies; Kimmich; Sané (82′ Coman), Muller (82′ Sabitzer), Goretzka, Musiala (70′ Gnabry); Lewandowski. All. Julian Nagelsmann.

ARBITRO: Michael Oliver (ENG).

AMMONITI: 5′ Kimmich (BM), 78′ Upamecano (BM), 82′ Gavi (B).

RECUPERO: 0′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 34′ Muller (BM), 56′ e 85′ Lewandowski (BM).

