Diretta Bayern Eintracht/ Streaming video e tv: semifinale di Coppa bollente!

Pubblicità

Bayern Eintracht, in diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è la partita in programma oggi, mercoledì 10 giugno 2020, quale semifinale della Coppa di Germania: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Si accendono i riflettori anche sulla DFB Pokal: dopo la ripresa della Bundesliga, pure le coppe dunque tornano protagoniste e dopo la bollente semifinale occorsa solo ieri sera tra Saarbrucken e Leverkusen, oggi con la diretta tra Bayern e Eintracht si mette in palio l’ultimo biglietto per la finale. E davvero non potevamo attenderci semifinale più spettacolare con due club che hanno vinto le ultime due edizioni del trofeo, benché questa venga disputata a porte chiuse: in campo infatti le due formazioni tedesche protagoniste anche negli scenari europei nelle ultime stagioni, che pure però ora stanno vivendo momento veramente differenti. Se da una parte i bavaresi, leader nel campionato sono davvero prossimi a fare loro lo scudetto, il Francoforte di Hutter è in vera crisi. In campionato le aquile, pure dopo il KO rimediato col Mainz, ora stazionano alla 11^ piazza, e se non sono a rischio retrocessione, pure disperano di ottenere in biglietto per le Coppe UEFA. Pass che però potrebbe arrivare vincendo la Coppa di Germania: ma per giocarsi l’ultima chance di glorie sul continente, per l’Eintracht servirà vincere in primis questa sera, cosa che non si annuncia facile.

STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la diretta tra Bayern ed Eintracht al momento non sarà visibile in diretta tv e pure non sono state diramante indicazioni riguardanti una diretta streaming video della semifinale della Coppa di Germania. Entrambi i club però informeranno i tifosi adeguatamente e con dovizia di particolari su quanto sta accadendo in campo, tramite i propri profili social.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN EINTRACHT

In vista della diretta tra Bayern e Eintracht Francoforte potrebbe non essere cosa semplice fissare le probabili formazioni del match. Entrambe le squadre dopo tutto arrivano a disputare la semifinale della DFB Pokal avendo alle spalle diversi turni ben duri di campionato, dopo la ripartenza: le tante assenze e i giocatori in dubbio certo non renderanno facile il lavoro dei due allenatori. Pure però per la probabile formazione del Bayern Monaco, è facile ipotizzare per il classico 4-2-3-1 la presenza di Ulreich tra i pali, al posto del solito Neuer: Odriozola, Hernandez, Sule e Alaba potrebbero formare il quartetto difensivo. Per la mediana dei bavaresi pure si fanno avanti il giovane Zirkzee e Javi Martinez, mentre in attacco potrebbe non mancare il capocannoniere Lewandowski, visto che il polacco salterà il prossimo turno di campionato per somma di ammonizioni. Per quanto riguarda le probabili formazioni dell’Eintracht Francoforte, Hutter, dovrebbe confermare 3-4-1-2 visto negli ultimi turni di campionato. Pronti Silva e Gacinovic in attacca con Kamada sulla trequarti in supporto: nella mediana mancherà però Kostic, che ha rimediato il rosso ai quarti di finale nella sfida contro il Brema. Per la difesa delle aquile questa sera si fanno avanti poi N’Dicka, Hinteregger, Abraham, e Toure, con Trapp titolare tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato lo stato di forma dei due club ci appare facile puntare tutto sui bavaresi come favoriti al successo questa sera nella semifinale della Coppa di Germania. Anche il portale di scommesse Snai non ha dubbi sul pronostico e nell’1×2 ha fissato a 1.14 il successo del Bayern Monaco, contro il più elevato 15.00 per la vittoria dell’Eintracht Francoforte: il pareggio vale la quota di 8.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA